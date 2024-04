Samsung Galaxy Book3 Pro: DISINTEGRATO IL PREZZO, più di 340€ di sconto

Samsung è un'azienda di massimo livello anche nella produzione di laptop e notebook e oggi, su Amazon, è presente uno sconto maxi del 23% sul Samsung Galaxy Book3 Pro che viene venduto a 1146,37€.

Il Samsung Galaxy Book3 Pro è un laptop all'avanguardia che offre un'esperienza visiva straordinaria e prestazioni di livello superiore in un design elegante e ultra sottile. Con una risoluzione 3K e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, il display ultranitido offre un'esperienza visiva cinematografica e senza soluzione di continuità, perfetta per lavorare, guardare film o giocare.

Alimentato dal nuovo processore Intel Core di 13a generazione, questo laptop affronta senza difficoltà qualsiasi compito, offrendo prestazioni multi-core di livello superiore e gestendo carichi di lavoro a velocità incredibili. Il design ultra sottile e il corpo in alluminio leggero, che pesa poco meno di 1,6 kg, rendono il Galaxy Book3 Pro facilmente trasportabile ovunque tu vada.

La versatilità è garantita dalle diverse porte integrate, tra cui HDMI, USB-A, slot microSD e due porte Thunderbolt 4 che consentono trasferimenti di file incredibilmente veloci fino a 40 Gbps, senza la necessità di adattatori aggiuntivi.

Per un'esperienza audio straordinaria, il Galaxy Book3 Pro è dotato di un sistema a quattro altoparlanti progettati in collaborazione con AKG e Dolby Atmos, che offrono una profondità e una chiarezza audio eccezionali, ideali per qualsiasi tipo di contenuto, dal lavoro al gaming. La modalità Studio integra la fotocamera con funzionalità intelligenti, tra cui AI Noise Cancelling avanzato, Auto Framing e effetti di sottofondo, per migliorare le tue videochiamate.

