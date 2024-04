Crolla del 25% il prezzo del Chromebook HP con Intel i3 e 8GB di RAM

HP è un'azienda leader nell'ambito della produzione di PC e dispositivi informatici e oggi, su Amazon, viene applicato un maxi sconto del 25% sul suo Chromebook che viene venduto al prezzo totale e finale di 399,99€.

Chromebook HP maxi scontato su Amazon

Il Chromebook HP è un dispositivo progettato per offrire sicurezza e protezione sul Web ottimale, senza compromettere la facilità di utilizzo e la velocità in qualsiasi contesto. Con una batteria dalla lunga durata, fino a 10 ore, e la tecnologia di Ricarica Rapida HP, potrai lavorare in mobilità senza preoccuparti degli inconvenienti legati alla batteria scarica.

Dotato di un processore Intel Core i3-N305 e 8GB di memoria LPDDR5 da 4800 Mhz, il Chromebook Plus garantisce prestazioni fluide e veloci, perfette per svolgere diverse attività contemporaneamente. Con il doppio della memoria e dello spazio di archiviazione, avrai sempre a disposizione i tuoi documenti, fogli di calcolo e presentazioni, sia online che offline.

L'ampio display da 15,6" con risoluzione FHD 1920X1080p offre un'esperienza visiva coinvolgente, con un angolo di visione di 178° e una luminosità di 250 nits che assicura una chiarezza straordinaria anche in condizioni di luce intensa. Grazie alla tecnologia IPS e al trattamento antiriflesso, potrai godere di immagini nitide e vivide in qualsiasi ambiente.

Ma le caratteristiche del Chromebook Plus non si fermano qui. Con l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale, le tue videochiamate saranno ancora più nitide e i tuoi scatti fotografici potranno essere migliorati con la Gomma Magica per risultati sorprendenti.

Su Amazon, oggi, il Chromebook HP è scontato del 25% per poi essere venduto al costo finale e totale di 399,99€.

