RISPARMIA 280€ sul notebook HP: OFFERTA pazzesca su Amazon

HP è una delle principali aziende nell'ambito della produzione di dispositivi informatici e oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 34% (280€) sul notebook HP che viene venduto a 549,99€.

Il notebook HP 15s-eq2106nl è una combinazione di potenza, eleganza e praticità progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti moderni. Con un display da 15,6 pollici dalle vivide immagini Full HD e una luminosità di 250 Nits, potrai godere di un'esperienza visiva coinvolgente e confortevole, perfetta per il lavoro e il tempo libero.

Al cuore di questo dispositivo batte un potente processore AMD Ryzen 7 5700U, con una velocità di boost fino a 4,3 GHz e 8 core, 16 thread per un'efficienza senza compromessi. Completato da 16GB di RAM, questo notebook garantisce prestazioni fluide anche durante le attività multitasking più impegnative.

Con un SSD da 1TB, avrai ampio spazio di archiviazione per tutti i tuoi file, con un'avvio istantaneo e tempi di caricamento ridotti al minimo. Il design elegante del notebook, con un chassis di colore Natural Silver, è ulteriormente arricchito da una tastiera retroilluminata full-size con tastierino numerico, che offre un'esperienza di digitazione confortevole anche in ambienti poco illuminati.

Questo notebook è dotato del sistema operativo Windows 11 Home, ottimizzato per garantire una perfetta integrazione con le suite di Microsoft e per offrire un'esperienza fluida e intuitiva. Con una batteria dalla lunga durata e la Ricarica Rapida HP, potrai lavorare in mobilità senza preoccuparti di rimanere senza energia. Inoltre, grazie alla sua leggerezza di soli 1,69 kg e uno spessore di 1,79 cm, questo notebook è ideale per chi è sempre in movimento.

