Chromebook HP a meno di 200€ con lo sconto attivo su Amazon

Un Chromebook è un tipo di computer portatile che utilizza il sistema operativo Chrome OS, sviluppato da Google e oggi, su Amazon, il Chromebook HP viene messo in sconto del 13% per essere poi venduto a 199,99€.

HP: Chromebook in sconto del 13%, prezzo top

Il Chromebook HP offre un'esperienza informatica di alta qualità grazie al sistema operativo ChromeOS di Google, progettato per garantire velocità, efficienza e sicurezza. Con aggiornamenti automatici, il dispositivo rimane sempre all'avanguardia, ricevendo ottimizzazioni software e nuove funzionalità di sicurezza per mantenere le prestazioni nel tempo.

Al cuore di questo Chromebook c'è un processore Intel Celeron N4120, che garantisce prestazioni fluide con un consumo energetico ridotto. Con una frequenza fino a 2,6 GHz e 4 core, offre la potenza necessaria per gestire multitasking e attività quotidiane.

La memoria di 4GB e l'unità di archiviazione SSD da 64GB assicurano un avvio istantaneo e una fluidità nell'uso delle applicazioni. Il display da 14" Full HD con tecnologia IPS offre una visione nitida e dettagliata, mentre la tastiera Full Size garantisce una digitazione confortevole e precisa.

Con un'autonomia fino a 12 ore e 30 minuti, questo Chromebook è ideale per lavorare in mobilità senza interruzioni. La funzione di Ricarica Rapida consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti. Il design del Chromebook HP è altrettanto impressionante, con un chassis in argento minerale e una tastiera in plastica riciclata. Le porte USB Type-C e USB 3.0 offrono una connettività versatile, mentre il peso leggero di 1,46 kg e lo spessore di 1,79 cm lo rendono facile da trasportare ovunque tu vada.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 13% sul Chromebook HP che viene venduto al costo finale di 199,99€.

