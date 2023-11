Pc nuovo? Sei nel posto giusto perché oggi su Amazon ti aspetta un'offerta davvero interessante. Puoi acquistare il portatile MSI Modern 15 ad un prezzo scontatissimo.

Non solo puoi ulteriormente alleggerire la spesa dilazionando il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Portatile MSI Modern 15: un pc super adesso ad un prezzo davvero ottimo su Amazon!

Caratterizzato da un design vivace con questo portatile dimentica l'ordinario e abbraccia il moderno. Il suo design unico, sottile ed elegante viene fornito con una finitura liscia con tutto ciò di cui hai bisogno anche prima di aprire il coperchio.

Prestazioni sbalorditive, la serie Modern presenta l'ultimo processore Intel Core i5-1235U di 12a generazione e la grafica Intel Iris Xe, offre prestazioni più elevate in multi-tasking e intrattenimento. Soprattutto con la grafica Intel Iris Xe, fornisce le prestazioni per potenziare la tua produttività quotidiana.

La serie Modern migliora il tuo flusso di lavoro, con il touchpad ingrandito, inoltre la scocca consente l'apertura fino a 180° e Flip-n-Share ti consente di condividere lo schermo con un clic per uno spazio di lavoro più produttivo. La corsa dei tasti ottimizzata di 1,5 mm rende l'esperienza di digitazione più ergonomica. Grazie a una tastiera retroilluminata di dimensioni standard, puoi lavorare in ambienti bui.

Viaggia con facilità, con lo chassis estremamente portatile e ultra sottile con un peso di 1,7 kg, il Modern 15 è un laptop leggero realizzato per una mobilità estrema e un look elegante ovunque tu vada. Audio ad alta risoluzione, immergiti nella tua musica preferita con Modern Series nel cuore della città, sperimenta il suono come dovrebbe essere ascoltato. Con la capacità di supportare un campionamento fino a 24 bit / 192 kHz, sia in studio che dal vivo.

La serie Modern mantiene attivo il tuo flusso di lavoro, con un touchpad ingrandito con controllo fluido e reattivo. La funzione 180° lay-flat e Flip-n-Share ti consente di condividere lo schermo con un clic per uno spazio di lavoro più produttivo. La corsa dei tasti ottimizzata di 1,5 mm rende l'esperienza di digitazione più ergonomica. Grazie a una tastiera retroilluminata di dimensioni standard, puoi lavorare anche in ambienti bui.

