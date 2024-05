Super offerte Surfshark: protezione completa a prezzi ridotti

Se cerchi uno strumento che metta al sicuro la tua privacy e i tuoi dati mentre sei online, Surfshark One può fare al caso tuo. Questa soluzione all-inclusive offre una suite completa di tool di sicurezza per navigare in tranquillita a prezzi davvero interessanti.

Ecco le caratteristiche uniche di Surfshark One

Surfshark One non è solo una VPN, ma un pacchetto comprensivo che include anche un antivirus potente, un generatore di dettagli personali, email mascherate, e un blocco efficace delle pubblicità. Questi strumenti sono fondamentali per chiunque voglia mantenere un alto livello di sicurezza senza dover gestire multiple applicazioni.

Ma quanto costa? Surfshark One offre tre diversi piani tariffari, progettati per adattarsi a ogni esigenza e budget. Ecco i costi per 12 mesi:

Starter : a soli €2,99 al mese, include VPN, generatore di dettagli personali, email mascherate e blocco delle pubblicità. Con uno sconto del 73% per l'abbonamento annuale, è perfetto per chi si avvicina per la prima volta alla sicurezza informatica.

: a soli €2,99 al mese, include VPN, generatore di dettagli personali, email mascherate e blocco delle pubblicità. Con uno sconto del 73% per l'abbonamento annuale, è perfetto per chi si avvicina per la prima volta alla sicurezza informatica. One : per €3,49 al mese, questo piano aggiunge un antivirus e un motore di ricerca privato, offrendo una protezione ancora più robusta.

: per €3,49 al mese, questo piano aggiunge un antivirus e un motore di ricerca privato, offrendo una protezione ancora più robusta. One+: Al costo di €5,49 al mese, è il piano più completo, che include anche la rimozione dei dati personali da siti di ricerca e database aziendali.

Con ogni piano annuale hai 2 mesi gratuiti, estendendo il servizio a 14 mesi. La VPN maschera l'IP rendendo la tua posizione invisibile, il blocco dei pop-up ferma pubblicità e cookie fastidiosi, mentre l'antivirus protegge attivamente il tuo dispositivo. In più, con il servizio di allerta di Surfshark One, sarai immediatamente informato di eventuali violazioni dei tuoi dati personali. Puoi attivare facilmente uno degli abbonamenti disponibili cliccando sul pulsante qui sotto.

Con queste caratteristiche Surfshark One è la soluzione definitiva per la tua protezione online. Visto che ogni giorno gli attacchi informatici e i furti di dati sono sempre più diffusi, inizia a proteggere la tua vita digitale. Visita il sito ufficiale e scegli il piano che meglio si adatta alle tue esigenze.

