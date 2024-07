Super offerta Sky: Wifi, TV e Sport a 39,90 euro al mese

Sky ha da poco rilanciato la super offerta che unisce l'intrattenimento di Sky TV e il pacchetto Sky Sport alla velocità della connessione Sky Wifi. La promozione è disponibile online al prezzo scontato di 39,90 euro al mese per 18 mesi, a fronte di un costo di listino mensile pari a 81,80 euro. A conti fatti, il risparmio in un anno e mezzo è pari a 754 euro.

Se si prendono singolarmente, ogni pacchetto presenta un costo pari a: 29,90 euro (Sky Wifi) e 51,90 euro (Sky TV + Sky Sport). Con le varie offerte in corso, il prezzo di Sky Wifi scende a 25,90 euro al mese per 12 mesi, mentre il pacchetto Sky TV + Sky Sport a 37,80 euro. Se si uniscono, invece, ecco la super offerta: 39,90 euro al mese per 18 mesi.

La super offerta di Sky con la connessione veloce di Sky Wifi

Il servizio Sky Wifi offre la garanzia di avere con sé una connessione ultraveloce per navigare alla massima velocità. Inclusi nel pacchetto troviamo anche il modem Sky Wifi Hub e l'opzione Wifi Sicuro.

Per quanto riguarda il pacchetto Sky TV, questo include gli show per tutta la famiglia, le serie tv internazionali di HBO, le produzioni Sky Original e i documentari.

A tutto ciò si unisce infine Sky Sport, con 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League, le altre due coppe europee (Europa League e Conference League), la Formula 1, la MotoGP, l'intera stagione di tennis, il basket, più lo sport di Eurosport, con una programmazione speciale delle Olimpiadi per quest'estate.

Puoi aderire alla promozione in corso sul sito ufficiale di Sky tramite questa pagina dedicata.

