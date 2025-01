Super offerta di Fastweb: con 31,95€ al mese internet ultraveloce a casa e in mobilità

Oggi non basta più avere accesso alla connessione internet, ma è necessario poter contare su una linea ultraveloce e stabile con la quale navigare, scaricare contenuti, guardare film e serie TV in streaming, fare call di lavoro, seguire corsi e giocare online. Questo sia quando si è a casa davanti al PC o alla smart TV che in movimento utilizzando il proprio smartphone. Fastweb, con la sua offerta Casa Light + Mobile, ha previsto una promozione ideale per rispondere perfettamente a queste esigenze.

Riduci i costi e aumenta i vantaggi

L’offerta Fastweb Casa Light + Mobile, infatti, prevede la fibra ultraveloce con il router Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 e i corsi della Fastweb Digital Academy tutto incluso a 23,95€ al mese. Il prezzo promozionale (che altrimenti sarebbe di 27,95€ al mese) è accessibile attivando contestualmente anche una SIM. È possibile scegliere tra 150 GB (a 7,95€ al mese), 200 GB (a 9,95€ al mese) o 300 GB (a 11,95€ al mese) con chiamate illimitate, 100 SMS e il 5G incluso nel canone.

Un’offerta completa che consente di risparmiare sia sui costi della linea fissa che su quelli della rete mobile, sfruttando la velocità della fibra ottica per la linea di casa e quella del 5G per la linea mobile. In questo modo con un unico abbonamento si ha il meglio della connessione internet per navigare da casa, in viaggio, in vacanza o durante le trasferte di lavoro.

Inoltre, aspetto non secondario, Fastweb consente entro trenta giorni dall’attivazione di disdire l’abbonamento (anche semplicemente cambiando idea) richiedendo la disattivazione della linea fissa e ottenendo il rimborso di tutti i costi sostenuti nel primo mese. Approfitta dell’offerta Fastweb Casa Light + Mobile verificando sul sito ufficiale la copertura e individuando il tipo di tecnologia disponibile al tuo indirizzo.

