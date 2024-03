Super Fibra WINDTRE a soli 22,99€: l'offerta da non perdere

Scopri la Super Fibra WINDTRE a soli 22,99€ al mese, un’offerta da non perdere che ridefinisce la connettività domestica con prestazioni eccezionali e vantaggi esclusivi.

Con questa offerta, la tua casa si illumina di velocità e affidabilità. Naviga senza limiti con una velocità di download fino a 2,5 Gigabit al secondo e di upload fino a 500 Mbps. Il modem incluso, dotato di tecnologia Wi-Fi 6, assicura una copertura ottimale in ogni angolo della tua abitazione.

L’offerta da non perdere: Super Fibra WINDTRE

Le chiamate non saranno più un pensiero: con WINDTRE, hai chiamate illimitate dal fisso verso tutti i numeri, sia mobili che fissi. E per un intrattenimento senza fine, goditi 12 mesi di Amazon Prime in omaggio, con tutti i vantaggi che ne derivano.

La sicurezza è una priorità, e con l’Assistenza Kasko inclusa per 48 mesi, il tuo modem è protetto da ogni imprevisto.

Se desideri ancora più assistenza, è disponibile il servizio Assistenza Facile a soli 4,99€ in più al mese, che include tre interventi annuali tra elettricista, idraulico o tecnico riparatore, oltre a consulenze di sicurezza informatica, ciascuno del valore fino a 300€.

E non finisce qui: proteggi la tua connessione con Più Sicuri Casa, il servizio che funge da scudo digitale per la tua rete domestica, a soli 1,49€ al mese, con il primo mese gratuito.

L’attivazione della Super Fibra WINDTRE è semplice e senza costi aggiuntivi, con un contributo iniziale di 0€. Non perdere questa offerta eccezionale: connettività superlativa, intrattenimento, sicurezza e assistenza, tutto a un prezzo imbattibile. Scegli WINDTRE e trasforma la tua esperienza online.

