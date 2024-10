Sugar: la serie Apple TV+ con Colin Farrell avrà una seconda stagione

La notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche l'ufficialità: Sugar, la serie disponibile su Apple TV+ con protagonista l'attore irlandese Colin Farrell, è stata rinnovata per una seconda stagione. Il pubblico dunque potrà rivedere ancora una volta il detective John Sugar occuparsi di un nuovo caso nella città di Los Angeles, dopo la misteriosa scomparsa di Olivia Singel nella prima stagione.

La prima stagione di Sugar racconta le vicende di John Sugar, un investigatore privato statunitense chiamato a indagare sulla scomparsa di Olivia Siegel, nipote del produttore hollywoodiano Jonathan Siegel. Nel corso delle sue indagini, John scoprirà alcuni segreti sconvolgenti che riguardano proprio la famiglia Siegel.

Oltre a Colin Farrell, il cast della serie televisiva Apple TV+ è composto da Alex Hernandez, Sydney Chandler, Nate Corddry, Dennis Boutsikaris, Anna Gunn, James Cromwell, Amy Ryan e Kirby Howell-Baptiste.

