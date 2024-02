Microsoft testa rimozione dei dati dai documenti con Azure AI

Microsoft ha rivelato una nuova funzionalità di Azure AI che sta testando con un numero limitato di aziende. In un post sul blog, la società di Redmond ha affermato che, in passato, le aziende che volevano utilizzare l'intelligenza artificiale sui documenti per attività come riepiloghi o rimuovere contenuti etichettati per la redazione, dovevano aprire questi documenti come dati. Il testo veniva quindi estratto dai dati e qualsiasi testo che doveva essere oscurato veniva rimosso. Infine, il documento veniva ricreato nel suo formato originale con le informazioni redatte o riepilogate. Secondo Microsoft, questo metodo è diventato "dispendioso in termini di tempo, costoso e scomodo". Le aziende possono oggi caricare semplicemente il documento originale su Azure AI. Grazie all’API REST per PII, l’AI la piattaforma è in grado di riepilogare e redigere il contenuto, per poi riportare il documento al suo formato originale.

Microsoft: possibilità di personalizzare l’API REST di Azure AI

La nuova funzionalità di Microsoft Azure AI può essere applicata in diversi contesti. Gli operatori sanitari potrebbero infatti utilizzarla per caricare i documenti dei pazienti e redigere o riassumere le loro informazioni prima che vengano archiviate e archiviate. Le compagnie di assicurazione potrebbero fare lo stesso per le informazioni sulla polizza di un cliente. Gli istituti finanziari potrebbero utilizzarlo per rimuovere informazioni provvisorie per i clienti, come i dati del loro conto o la loro richiesta di prestito. Tutti questi scenari con questa funzionalità aiuteranno le aziende a archiviare e proteggere le informazioni sensibili dei clienti e aumenteranno la fiducia dei propri clienti che le loro informazioni private rimarranno private.

Le aziende possono anche personalizzare la nuova API REST per il servizio PII con parametri diversi a seconda delle loro esigenze. Questi possono includere l’oscuramento di categorie specifiche nei documenti, caratteri particolari o se il testo oscurato deve essere mostrato con caratteri o rispettivi nomi di entità. Ad oggi non è chiaro quando la nuova funzionalità di Azure AI verrà resa disponibile a livello generale. Tuttavia, tale novità potrebbe già essere introdotta nelle prossime settimane.