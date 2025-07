Su Disney+ è la settimana dello speciale sul Titanic (e non solo)

Questa settimana la piattaforma streaming Disney+ si appresta a dare il benvenuto a due novità di peso. La prima è lo speciale Titanic: La rinascita digitale, un documentario di 90 minuti firmato da National Geographic in occasione del 113° anniversario della tragedia. La seconda riguarda l'arrivo di una puntata inedita della serie tv La vita segreta delle mogli mormoni.

Le due nuove uscite della settimana, oltre che tutti i contenuti presenti in catalogo, sono visibili con la sottoscrizione di uno dei piani di abbonamenti messi a disposizione da Disney+. Il più economico è Standard con pubblicità, il cui costo è pari a 5,99 euro al mese. Il piano in questione non presenta alcun tipo di vincolo, quindi al termine del primo mese è possibile non rinnovare senza alcun costo aggiuntivo.

Se invece dopo il primo mese si è felici di proseguire, si può prendere in considerazione l'idea di effettuare l'upgrade al piano Standard o al piano Premium, al costo rispettivamente di 99,90 euro e 139,90 euro l'anno. Ciascun piano annuale presenta un vincolo di 12 mesi, in alternativa è possibile scegliere la sottoscrizione mensile al costo di 9,99 euro e 13,99 euro al mese. Sia il piano Standard che quello Premium offrono l'accesso a tutti i contenuti della piattaforma senza pubblicità.

In arrivo il documentario Titanic: La rinascita digitale

Sono serviti oltre 715.000 scatti digitali del sito del naufragio per la costruzione di un Titanic digitale in scala 1:1. Il documentario Titanic: La rinascita digitale accompagnerà gli spettatori in una spedizione scientifica senza precedenti, con tecnici e scienziati al lavoro nell'Atlantico a quasi 4.000 metri di profondità. Lo speciale sarà disponibile su Disney+ in esclusiva dal 18 luglio.

Un giorno prima, giovedì 17 luglio, verrà rilasciato invece un episodio speciale sulla serie tv La vita segreta delle mogli mormoni, in seguito al finale scioccante della seconda stagione. Il conduttore Nick Viall riunirà i #MomTok e i #DadTok per scoprire filmati mai visti, segreti e scandali. Questa sarà anche l'occasione per un annuncio a sorpresa.

