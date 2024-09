Su Apple TV+ puoi noleggiare il tuo film preferito: ecco come

Con Apple TV+, l'abbonamento di streaming esclusivo disponibile sull'app di Apple TV, è possibile anche noleggiare i propri film, serie tv e altri contenuti preferiti. In questo approfondimento forniamo un tutorial per effettuare il noleggio sull'applicazione.

Come noleggiare i film su Apple TV+

Si tratta di un servizio di streaming video lanciato da Apple nel novembre 2019. Offre una selezione di contenuti originali prodotti da Apple, inclusi film, serie TV, documentari e spettacoli per bambini. A differenza di altri servizi di streaming come Netflix o Amazon Prime Video, si concentra esclusivamente su contenuti originali (chiamati anche "Apple Originals"), creati da alcuni dei migliori talenti di Hollywood.

Esattamente come per Prime Video, anche su questa piattaforma è possibile noleggiare. Ecco gli step da effettuare per perfezionare il noleggio di un film o di una serie tv sull'app in questione:

Apri l'app di Apple TV

Cerca il film che desideri noleggiare

Nella pagina del film, seleziona il pulsante Noleggia . Se l'opzione di noleggio non è visualizzata, il film non è disponibile per il noleggio

. Se l'opzione di noleggio non è visualizzata, il film non è disponibile per il noleggio Accedi con il tuo ID Apple per noleggiare il film

Hai 30 giorni di tempo per iniziare a guardare i contenuti noleggiati prima che vengano eliminati dalla tua libreria. Dopo aver iniziato a guardare il film, il noleggio rimane disponibile per 48 ore.

Se desideri vedere il contenuto in un secondo momento e non sai dove trovare i noleggiati sull'app, puoi reperirli nel pannello Libreria dell'app. In questa sezione è presente la voce "Noleggi". Se non riesci a trovarla, significa che il noleggio è scaduto o non è stato effettuato con l'ID Apple utilizzato per accedere all'applicazione.

