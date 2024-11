Su Amazon il ripetitore WiFi TP-Link è SCONTATISSIMO (-21%)

TP-Link è un'azienda molto attiva nella produzione di dispositivi per la casa e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 21% sul suo ripetitore WiFi che viene venduto a 34,99€.

Sconto attivo sul ripetitore WiFi TP-Link per il Black Friday

Scopri il Ripetitore WiFi TP-Link, la soluzione ideale per eliminare i punti morti nella tua rete domestica o aziendale. Con un solo tocco, potrai estendere la copertura WiFi, garantendo una connessione veloce e stabile in ogni angolo della casa.

Grazie alla tecnologia dual-band, questo dispositivo offre velocità fino a 300 Mbps sulla banda a 2,4 GHz e 867 Mbps sulla banda a 5 GHz, assicurando prestazioni elevate per navigare, lavorare e guardare contenuti in streaming senza interruzioni.

Il posizionamento ottimale è semplice grazie al pratico indicatore della potenza del segnale, che ti guida a trovare il punto ideale per massimizzare la copertura. L'installazione è altrettanto facile: basta premere il tasto WPS per configurare il ripetitore in pochi secondi. Inoltre, puoi gestire e monitorare il dispositivo comodamente tramite l'app Tether o l'interfaccia web dedicata.

Il TP-Link offre anche una modalità AP integrata, che consente di trasformare una connessione cablata in una rete wireless, ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzo. Questo lo rende uno strumento versatile per ogni tipo di esigenza. Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, e con MAC OS, NetWare, UNIX o Linux, il ripetitore garantisce un’esperienza senza problemi su qualsiasi dispositivo.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 21% sul ripetitore WiFi TP-Link che viene venduto a 34,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.