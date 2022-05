Strumenti SEO gratis: i 3 migliori da usare sempre

Per ottenere risultati efficaci, che tu sia alle prime armi o in un livello avanzato, è bene approfondire ogni elemento che caratterizza le fasi dell’analisi e dello studio del posizionamento di un contenuto sul web. I SEO tool gratis sono utili per la strategia e ci sono strumenti per ogni fase.

Ci concentreremo sui 3 strumenti indispensabili per tre fasi diverse: analisi e monitoraggio generale, ricerca di parole chiave e degli intenti di ricerca.

Google Analitycs per l’analisi del traffico

Google Analytics, che non ha bisogno di presentazioni, è una risorsa indispensabile effettuare un'analisi approfondita del traffico di un sito e per validare successivamente la strategia SEO stabilita. Con questo strumento si potranno analizzare le metriche e migliorare i risultati.

Si possono scoprire i comportamenti e i percorsi degli utenti e anche gli interessi. Capire cosa funziona e cosa non va bene. Con questo SEO tool gratis puoi farlo in maniera professionale.

Semrush: il miglior strumento per la ricerca delle parole chiave (e non solo)

Per la ricerca della parola chiave pertinente e adatta al contenuto, per scoprire quante volte viene cercata dagli utenti, la sua difficoltà e tutte le caratteristiche, Semrush, è uno dei migliori tool SEO gratuiti.

È facilissimo sapere quale keyword si posiziona meglio sul web e i risultati vengono monitorati grazie alle informazioni dettagliate. Ad esempio, ricordiamone alcune: le tendenze, l’andamento del traffico negli ultimi 12 mesi riferiti a quella parola chiave, posizione esatta della parola chiave sulla SERP e gli URL a cui indirizzano il traffico. Inoltre, è sufficiente inserire il link dei concorrenti per conoscerne punti di forza e debolezza e chiavi per cui sono posizionati.

Answer The Public, il miglior strumento per trovare gli intenti di ricerca

Answer The Public è uno strumento prezioso poiché non solo fornisce indicazioni efficaci sulle chiavi correlate ad uno specifico termine ricercato, ma punta anche a mostrare le domande che gli utenti cercano online. Di conseguenza, si può sapere cosa vogliono i visitatori e adattare il tutto alle loro esigenze. Si presenta come un SEO tool gratis per strutturare il contenuto interno di un articolo. In più, aiuta a capire quale intento di ricerca è adatto per ogni parola chiave.

Difatti, mostra le query popolari basate su una keyword digitata e genera un grafico con domande e frasi più usate dalle persone quando cercano quella determinata parola chiave.