Yoast SEO 20.0: un'interfaccia tutta nuova

Yoast SEO, uno dei più noti plugin WordPress per il posizionamento delle pagine Web nei motori di ricerca, è stato recentemente aggiornato alla versione 20.0. Le novità principali di questo rilascio riguardano l'interfaccia utente che è stata totalmente rinnovata per garantire una user experience più completa, intuitiva ed immediata.

Stando a quanto dichiarato in proposito dagli sviluppatori, questa release è stata pensata per rendere la UI di Yoast SEO meno dipendente dall'impostazione grafica dell'area di amministrazione di WordPress. Questo nuovo approccio appare chiaro anche solo osservando la sidebar, pensata per accedere velocemente a tutte le funzionalità essenziali senza dover navigare tra più pagine o menu. A tal proposito potrebbe rivelarsi particolarmente utile il nuovo strumento di ricerca ora integrato.

Le nuove funzionalità

In Yoast SEO 20.0 tutte le impostazioni più importanti vengono presentate individualmente e sono accompagnate da un spiegazione chiara e concisa che ha il compito di far capirne immediatamente le loro modalità di utilizzo

Sono inoltre disponibile delle impostazioni dedicate per ciascun tipo di contenuto e si potrà decidere in che modo mostrare un determinato tipo all'interno della pagine dei motori di ricerca e dei social network.

Per un utilizzo più produttivo del plugin l'estensione permette ora di attivare o disattivare delle funzionalità specifiche. Molto interessante anche la sezione "Site basics" in cui reperire rapidamente informazioni di base (nome, tagline..) sul proprio sito Web.

"Site representation" è invece una sezione che mette a disposizione informazioni sul sito Web utili per i motori di ricerca, questo per fare in modo che ne possano comprendere meglio la struttura. Un singolo sito può infatti rappresentare una persona così come un'organizzazione con tanto di nome, logo e account sui social media associati ad essi.

Merita infine una segnalazione la funzionalità "Site connections" che permette di connettere tool di motori di ricerca differenti al proprio sito Web come per esempio Google Search Console e Bing Webmaster Tools.