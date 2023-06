Plausible: alternativa privacy-friendly a Google Analytics

Plausible Analytics è un sistema di statistiche per i siti Web che si propone come alternativa a Google Analytics. Il suo vantaggio risiede nell'essere una piattaforma privacy-friendly che non utilizza cookie per il tracciamento degli utenti ed è conforme con tutte le principali normative sul trattamento dei dati: GDPR, CCPA e PECR. I sui server sono ospitati in Europa, nello stesso modo l'infrastruttura Cloud che ne permette il funzionamento è europea.

Perché utilizzare Plausible Analytics

Rilasciata sotto licenza Open Source, Plausible è uno strumento estremamente leggero, con un peso inferiore al KB. Rispetto al servizio di Mountain View garantisce tempi di caricamento più rapidi e un'interfaccia utente più semplice ed intuitiva. L'idea alla base del progetto è quella di fornire soltanto le funzionalità essenziali per la raccolta degli insight, si possono però importare anche le statistiche esportate da Google Analytics.

Gli sviluppatori di Plausible sottolineano il fatto che la loro applicazione è ben 45 volte più leggera rispetto a quella di Big G. Questo significa che le pagine monitorate non subiscono dei rallentamenti, senza contare il minor impatto a livello ambientale.

Dal punto di vista della privacy, come anticipato la piattaforma non fa uso di cookie, i dati raccolti sono sempre anonimi e non vengono sfruttati degli identificatori persistenti. Inutile dire che in questo caso il tracciamento degli utenti viene escluso a priori, sia quello cross-site che quello cross-device.

Tutto quello che serve per l'analisi del traffico

Nonostante Plausible sia in grado di offrire un alto livello di protezione della privacy, sono disponibili tutte le metriche indispensabili per le analisi del traffico. Si hanno quindi a disposizione i dati relativi ai referral che indirizzano i visitatori, alle entrate derivanti dalla vendite online, ai link cliccati, ai file che sono stati scaricati e alle pagine di errore 404 visualizzate.

La dashboard di Plausible può essere condivisa privatamente con i propri collaboratori all'interno di un team o con i propri clienti. È possibile inoltre creare un link personalizzato per rendere pubbliche le statistiche registrate. Il codice sorgente del progetto è inoltre disponibile in un apposito repository su GitHub.