Prova gratis Semrush: è la piattaforma di riferimento per marketing online e SEO

Per freelance e aziende che intendono migliorare la propria posizione online, incrementando il proprio business, utilizzare Semrush è quasi una scelta obbligata. Si tratta di una piattaforma all-in-one pensata per garantire ai suoi utenti tantissimi strumenti professionali per la SEO e il marketing online.

Di norma, Semrush è disponibile in tre versioni che permettono di creare più progetti, tracciare keyword e analizzare decine di migliaia di pagine web per tenere sotto controllo i competitor. In più, la piattaforma offre tanti strumenti aggiuntivi ai suoi utenti che hanno la possibilità di sfruttare tutti i tool per rafforzare la propria attività.

Chi non ha mai utilizzato Semrush non ha più scuse: per tutti gli utenti ci sono ora 7 giorni di prova gratuita per iniziare a utilizzare la piattaforma e tutti i suoi strumenti, analizzandone i meccanismi e le reali capacità, prima di scegliere il piano da attivare. Per avviare subito la prova gratuita basta premere sul link qui di sotto e accedere subito al sito ufficiale di Semrush.

Prova gratuita con Semrush: 7 giorni per scoprire i segreti della piattaforma

Con Semrush è possibile accedere a decine e decine di strumenti per l'analisi dei competitor online, la ricerca di keyword, la valutazione del proprio sito web e dei backlink oltre che per sfruttare al meglio la pubblicità per incrementare i ricavi della propria attività online. Per i suoi utenti, Semrush propone tre piani (Pro, Guru e Business) con vantaggi crescenti e con uno sconto sulla spesa attivando il piano annuale.

Come anticipato in precedenza, per tutti i nuovi utenti che scelgono la piattaforma c'è una prova gratuita di 7 giorni. Si tratta di un'occasione da non farsi sfuggire: in questo modo, infatti, è possibile avere una valutazione completa delle capacità del servizio, prima di attivare un piano d'abbonamento in linea con le proprie necessità.

