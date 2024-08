Streaming fluido senza blocchi né ritardi con ExpressVPN

Sono sempre di più gli utenti che si affidano ad una VPN per vedere in streaming in tutta sicurezza i propri film e serie TV preferiti. Per questo tipo di utilizzo, la velocità e la stabilità sono due fattori assolutamente fondamentali, ma non tutte le VPN riescono a fornire prestazioni adeguate. ExpressVPN assicura invece performance di altissimo livello grazie ad una rete di server presente sia in Italia che in tutto il resto del mondo. ExpressVPN permette ai clienti di collegarsi da posizioni server in ben 105 paesi e questo numero è destinato ad aumentare, considerata la costante espansione della sua rete. Ciò significa che le prestazioni sono sempre al top per fruire tutti i servizi in streaming con il massimo della qualità, evitando blocchi, buffering e ritardi che potrebbero pregiudicare la fluidità di visione.

Offerta ExpressVPN : 3 mesi gratis e rimborso garantito entro 30 giorni

Le qualità di ExpressVPN vanno oltre lo streaming e consentono di proteggere l'attività online a 360 gradi. Il servizio assicura infatti una navigazione anonima per proteggere la privacy. La crittografia dei dati mette al riparo lo scambio di informazioni da eventuali cybercriminali, mentre il Threat Manager e i controlli parentali in app proteggono da siti e tracker dannosi e impediscono che i minori accedano a contenuti non adatti alla loro età.

Tutto ciò che abbiamo visto finora basterebbe a convincere anche i più restii ad attivare subito ExpressVPN. In realtà c'è anche un altro fattore decisivo in questo senso, ovvero l'offerta attuale che rende molto conveniente sottoscrivere il servizio.

Il piano di abbonamento da 12 mesi regala ulteriori 3 mesi gratis e consente di avere ExpressVPN con uno sconto del 49%. Il costo effettivo è di 99,95 dollari, ovvero l'equivalente di 6,67 dollari al mese, ma i clienti possono anche optare per il piano semestrale da 9,99 dollari al mese o per quello a rinnovo mensile dal costo di 12,95 dollari. In qualunque caso, ExpressVPN offre il rimborso garantito entro 30 giorni dall'attivazione.

