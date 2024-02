Storage sicuro a prezzi convenienti con pCloud: proteggi i tuoi dati oggi stesso

pCloud è il servizio di cloud storage sicuro, di qualità e conveniente dal punto di vista economico. Per andare incontro alle esigenze di tutti gli utenti, l’azienda ha studiato vari piani di abbonamento, tutti con sconti vantaggiosi sulle soluzioni annuali e a vita. Continua a leggere per conoscere i dettagli.

pCloud: storage sicuro a prezzi vantaggiosi

pCloud ti offre la possibilità di salvare i tuoi file nel cloud e di accedervi da qualsiasi dispositivo, sia che tu sia in ufficio o in viaggio. Quindi avrai sempre a portata di mano.

Non temere per la loro sicurezza, perché il provider usa la crittografia AES a 256 bit e la protezione TLS/SSL per impedire a chiunque di accedere senza autorizzazione.

Inoltre, la sede di pCloud in Svizzera ti assicura il rispetto di norme rigorose sulla protezione dei dati, garantendoti privacy e tranquillità.

Per quanto riguarda i costi dei piani di abbonamento, quelli di pCloud sono realmente molto accessibili, con varie soluzioni a seconda dello spazio che si acquista e della durata dell’abbonamento.

Puoi scegliere tra il piano Premium 500 GB e il piano Premium Plus 2 TB, adatti sia a chi necessita di poco spazio sia a chi cerca soluzioni più ampie. Inoltre, puoi approfittare degli sconti del 17% sugli abbonamenti annuali e fino all'80% sui piani a vita, che rendono pCloud una scelta ancora più conveniente se cerchi un servizio a lungo termine.

Qualità, prezzi vantaggiosi e capacità di storage sicuro di ogni dimensione: questo è pCloud. Rinunciare a questo servizio sarebbe un vero delitto per i tuoi dati, che potrebbero danneggiarsi o sparire per qualsiasi problema di hardware.

Se non vuoi rischiare ancora di perderli, clicca sul bottone qui sotto, entra nella pagina dedicata all’offerta in corso, scegli il piano con lo spazio cloud che ti occorre di più e acquistalo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.