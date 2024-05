Basta abbonamenti: pCloud offre fino al 37% sui piani a vita

Fino a poco tempo fa, trovare un'opzione di cloud storage che combinasse sicurezza, accessibilità e costi contenuti sembrava un'utopia. Poi è arrivata l'offerta di pCloud, che non solo promette ma mantiene: un incredibile sconto fino al 37% sui piani a vita. Questo non è solo un acquisto, ma un vero e proprio investimento per il tuo futuro digitale.

Sconti fino al 37% sui piani a vita di pCloud: niente più abbonamenti

pCloud si differenzia nel mercato per la sua incredibile offerta. Una volta che acquisti uno piano a vita, non dovrai mai più preoccuparti di rinnovi o abbonamenti annuali. Parliamo di un pagamento una tantum e il servizio è tuo per sempre. Proposta in tre differenti configurazioni, la scelta del piano dipende interamente dalle tue esigenze personali o professionali.

Il piano iniziale, Premium 500GB, è offerto a soli 199 euro, già scontato del 33%. È perfetto se devi gestire una quantità moderate di dati e vuoi un servizio affidabile e sicuro. Se le tue necessità di archiviazione sono maggiori, il piano Premium Plus 2TB rappresenta la scelta ideale, disponibile a 399 euro. E per i power users, c'è Ultra 10TB, il gigante del gruppo, che normalmente costerebbe 1.890 euro ma che ora è disponibile a soli 1.190 euro, grazie allo sconto del 37%.

Oltre agli sconti impressionanti, pCloud garantisce una sicurezza dati eccezionale. I server, situati in Svizzera, utilizzano crittografia AES a 256-bit e protezione TLS/SSL, assicurando che i tuoi dati siano protetti secondo gli standard più elevati. La facilità di accesso ai tuoi file è garantita: puoi raggiungerli da qualsiasi dispositivo, in ogni angolo del mondo.

Che stai aspettando? Questa è l'occasione ideale se stai cercando un'opzione di archiviazione cloud sicura, privata e conveniente. Visita il sito web di pCloud, scopri di più sui suoi servizi e attiva il tuo piano oggi stesso! Lo sconto fino al 37% sui piani a vita ti stanno aspettando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.