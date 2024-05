Cloud per sempre e gadget Star Wars: Internxt è oggi in sconto del 75%

Internxt è un servizio di cui non puoi proprio fare a meno se sei alla ricerca di un'archiviazione in cloud che sia sicura e che abbia il rispetto totale della tua privacy. Progettato per essere sempre privato, non memorizza mai password o altri dati. In quanto è tutto sempre crittografato. E non solo, perché i file vengono anche frammentati ancor prima di uscire dal tuo dispositivo. Questo e tanti altri vantaggi possono essere tuoi ancora per poco con lo sconto del 75%. E visto lo Star Wars Day appena conclusosi, potrai anche ottenere fantastici gadget a tema. Non pensarci due volte e procedi ora con l'attivazione.

Internxt: il cloud più sicuro per tutti i tuoi bisogni

Internxt propone una serie di piani individuali che sono accomunati dalle principali funzionalità di sicurezza e dall'accesso completo ai servizi di privacy. Ma che variano in base alla quantità di memoria di cui necessiti. In ognuno di essi è inclusa l'archiviazione crittografia, la condivisione di file e cartelle, di password, l'accesso ai file da qualsiasi dispositivo, l'autenticazione a due fattori e il supporto premium. Ecco i diversi tagli messi in promo:

200 GB a 11,50€ all'anno

a 11,50€ all'anno 2 TB a 27,50€ all'anno

a 27,50€ all'anno 5TB a 50,00€ all'anno

a 50,00€ all'anno 10TB a 75€ all'anno

E come anticipato, ci sono in omaggio speciale alcuni gadget legati all'universo Star Wars. Ossia sfondi e temi per la web app, tutti da scoprire e che sicuramente apprezzerai se sei un fan della saga di George Lucas. Se non sei ancora sicuro di volerlo attivare, hai a tua disposizione una prova gratuita con fino a 10 GB di spazio di archiviazione cloud crittografato end-to-end. Con la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Ti sei convinto? Allora vai sul sito ufficiale e scegli il piano di cui più hai bisogno, così la tua sicurezza online raggiungerà uno step superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.