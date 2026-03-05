Stop alle chiamate spam: NordVPN lancia la funzione Call Protection

Ogni giorno milioni di persone ricevono chiamate spam che hanno l’obiettivo di ottenere dati finanziari sensibili o perfino pagamenti in denaro. Per giunta è un fenomeno in crescita: ultimamente, infatti, le robocall automatizzate stanno aumentando in maniera esponenziale grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale o messaggi preregistrati.

D’altronde al giorno d’oggi ottenere un numero di telefono è un gioco da ragazzi: nella maggior parte dei casi le informazioni personali vengono acquistate dai cosiddetti data broker, i quali raccolgono i contatti da profili social, termini di servizio delle applicazioni e registri pubblici; altre volte, invece, a seguito di violazioni di dati aziendali, con i database che vengono in un secondo momento ceduti sul dark web.

I principali rischi dello spam sono il furto d’identità e dei dati biometrici, al fine di aggirare le protezioni la protezione bancaria, oltre che il furto dei propri soldi attraverso link malevoli, ransomware, acquisti di gift card non tracciabili e trasferimenti bancari. Le persone più vulnerabili? Gli anziani e tutti coloro che sono in cerca di una nuova occupazione e che potrebbero essere facilmente raggirati da offerte di impiego fake.

C’è poi un altro problema: gli strumenti che aiutano a prevenire lo spam latitano, rendendo il fenomeno delle chiamate indesiderate ancora più preoccupante. In questi giorni, però, è arrivata un’interessante novità al riguardo: NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN a livello globale, ha reso disponibile per gli utenti Android che risiedono nei Paesi dell’Unione europea la funzionalità Call Protection.

Il nuovo tool di NordVPN analizza ogni numero di telefono confrontandolo con un database di numeri di truffa noti e avvisa in maniera tempestiva l’utente se il numero è da considerarsi o meno spam. Funziona anche senza che la VPN sia attiva, con la certezza che NordVPN non acceda, non ascolti né memorizzi il contenuto delle chiamate.

Call Protection è inclusa senza costi aggiuntivi nel piano NordVPN Ultimate, ora disponibile a 6,59 euro al mese grazie al 69% di sconto dell’offerta di compleanno. La recente iniziativa include anche tre mesi extra di servizio in regalo.

