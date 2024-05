Stop alle chiamate spam! Incogni ora a metà prezzo

Sei stanco di ricevere continue chiamate e messaggi spam? Non sei solo. In molti sono infastiditi da queste intrusioni quotidiane. Fortunatamente, c'è una soluzione efficace: Incogni. Questo servizio ti permette di dire finalmente basta alle chiamate spam, proteggendo i tuoi dati personali in modo semplice e sicuro. E ora, grazie a una promozione speciale, puoi accedere a questo servizio con uno sconto del 50%.

Cos'è Incogni?

Incogni è un servizio progettato per rimuovere i tuoi dati personali dai data broker, le entità che raccolgono e vendono informazioni come numeri di telefono, email e indirizzi. Questi dati spesso finiscono nelle mani di chi invia chiamate e messaggi spam. Incogni agisce alla fonte del problema, eliminando le tue informazioni personali da questi archivi.

L'utilizzo di Incogni è piuttosto semplice. Dovrai registrarti al servizio inserendo i tuoi dati personali, inclusi telefono, email e indirizzo. In modo automatico Incogni avvierà la procedura per rimuovere i tuoi dati dai data broker. Anche dopo la rimozione inziale Incogni mantiene attivo un monitoraggio continuo. Questo garantisce che i tuoi dati non vengano nuovamente raccolti.

Quanto costa il servizio? Al momento c’è un’offerta speciale. Per un periodo limitato puoi abbonarti ad Incogni con uno sconto del 50%. Questo significa che l’abbonamento annuale ti costerà solo 5,99 euro al mese. Oltre alla protezione dei tuoi dati, l'abbonamento include una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provare il servizio senza rischi.

Incogni propone anche un abbonamento mensile a 11,98 € al mese e una soluzione anche per invitare fino a 4 persone ad usare un unico abbonamento, sia annuale che mensile. Per conoscere tutti i dettagli puoi cliccare sul pulsante qui sotto.

Insomma, Incogni è uno strumento con cui puoi finalmente dire addio alla chiamate spam e vivere con più tranquillità. Approfitta ora dell’offerta speciale e proteggi i tuoi dati a soli 5,99 euro al mese, con una garanzia di rimborso di 30 giorni. Visita il sito oggi stesso, iscriviti e sperimenta la semplicità e l'efficacia di Incogni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.