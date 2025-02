Stop agli aumenti in bolletta: scegli la tariffa fissa di Octopus

Dimentica le sorprese in bolletta e scegli una fornitura di luce e gas chiara e stabile con Octopus Energy. Grazie alla tariffa Octopus Fissa 12M, hai la certezza di un prezzo bloccato per un anno intero, senza dover temere i rincari del mercato energetico. Le condizioni economiche sono particolarmente competitive, con 0,1342 €/kWh per la componente energia elettrica e 0,52 €/Smc per il gas, oltre a un costo di commercializzazione annuo di 108€. Per verificare nel dettaglio l'offerta in questione e attivarla basta andare sul sito di Octopus.

Tutti i vantaggi di sottoscrivere l'offerta di Octopus

Optare per questa offerta significa puntare su convenienza e trasparenza. Nessun vincolo contrattuale e nessuna penale: hai sempre la libertà di cambiare fornitore in qualsiasi momento. Inoltre, la gestione avviene completamente online, offrendoti un controllo immediato sui consumi e sulle spese, direttamente dal tuo smartphone o PC.

Il servizio clienti è veloce ed efficace, disponibile via WhatsApp e chat online, garantendo risposte rapide a qualsiasi domanda. Anche la bolletta è strutturata in modo semplice e comprensibile, permettendoti di avere sempre una panoramica chiara delle tue spese.

Un altro grande vantaggio è la sostenibilità: l’energia fornita da Octopus proviene esclusivamente da fonti rinnovabili certificate, un'opzione che ti permette di contribuire alla tutela dell’ambiente senza alcun costo aggiuntivo. Scegliere questo fornitore significa quindi non solo risparmiare, ma anche fare una scelta responsabile per il futuro del pianeta.

Se desideri una fornitura con prezzi bloccati, un servizio flessibile e un’impronta ecologica ridotta, Octopus Energy è la soluzione perfetta. Attiva Octopus Fissa 12M in pochi minuti direttamente sul sito ufficiale e assicurati un anno di tranquillità per le tue bollette.

