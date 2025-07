Starlink funziona meglio in volo che a terra: numeri da record per connessione e latenza in aereo

La tecnologia di Starlink sta ridefinendo le comunicazioni aeree, offrendo un'innovativa esperienza di internet in volo grazie a velocità senza precedenti e una latenza quasi impercettibile. Durante i voli intercontinentali, i passeggeri possono godere di connessioni fluide, effettuare videochiamate o persino partecipare a sessioni di gaming online, il tutto grazie alle eccezionali prestazioni del sistema.

Dati impressionanti

I dati sono impressionanti: una velocità download di 152 Mbps, upload a 24 Mbps e una latenza di soli 44 millisecondi. Questi numeri surclassano i principali competitor, come MTN Satellite Communications, che registra una latenza di 667 millisecondi.

Questo vantaggio è reso possibile dalla configurazione unica della costellazione di satelliti orbita bassa di Starlink, che operano a soli 550 chilometri dalla superficie terrestre, una distanza significativamente inferiore rispetto ai satelliti geostazionari tradizionali posizionati a oltre 35.000 chilometri. Tale vicinanza riduce drasticamente i tempi di trasmissione dei dati.

A terra le prestazioni sono inferiori

Curiosamente, il servizio a terra presenta prestazioni leggermente inferiori rispetto a quelle in volo. Negli Stati Uniti, i test di Speedtest mostrano medie di 105 Mbps in download, 15 Mbps in upload e una latenza di 45 millisecondi. Tuttavia, anche questi valori si dimostrano altamente competitivi nel panorama della banda larga.

Numerose compagnie lo adottano

Questa affidabilità ha convinto numerose compagnie aeree di spicco come Scandinavian Airlines, Hawaiian Airlines, Qatar Airways e United Airlines che hanno adottato la tecnologia di Starlink, garantendo ai propri passeggeri una connessione di qualità superiore durante i voli. Questa trasformazione rappresenta un passo significativo per migliorare l'esperienza di viaggio, permettendo di mantenere connessioni paragonabili a quelle terrestri anche ad alta quota.

Con una flotta operativa che supera i 7.000 satelliti e ambiziosi piani di espansione, Starlink sembra destinata a consolidare la propria leadership nel settore delle comunicazioni satellitari. La combinazione di velocità download elevata, latenza minima e copertura globale potrebbe non solo attrarre le compagnie aeree, ma anche settori che necessitano di connettività affidabile in aree remote.