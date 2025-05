Starbase: nasce la nuova città di Elon Musk in Texas per i dipendenti di SpaceX e non solo

Starbase, un nuovo comune situato in Texas, è nato ufficialmente da un insediamento di appena 283 elettori, in gran parte dipendenti di SpaceX. Questo evento rappresenta una pietra miliare nel rapporto tra imprenditoria tecnologica e amministrazione territoriale, trasformando il villaggio di Boca Chica in una città che riflette l’ambiziosa visione di Elon Musk.

La celebrazione di Elon Musk

Con un tweet celebrativo, Musk ha annunciato che Starbase è ora ufficialmente una città. Questo traguardo segna il culmine di un progetto iniziato nel 2012, quando l’imprenditore ha iniziato ad acquisire terreni nell’area per costruire una base di lancio dedicata al suo sogno di rendere l’umanità una specie multiplanetaria, con un chiaro riferimento a Marte.

L’insediamento si estende su circa quattro chilometri quadrati, al confine con il Messico, e si è rapidamente trasformato in un hub tecnologico e una meta di turismo spaziale. Nonostante solo i residenti abbiano diritto di voto, l’area ospita circa 3.400 lavoratori di SpaceX e attira migliaia di visitatori, affascinati dall’innovazione e dall’iconografia legata a Musk. Tra le attrazioni principali si trovano un busto gigante del fondatore e una strada chiamata "Memes Street", dove Musk stesso possiede una casa.

La costituzione di Starbase come comune garantisce a Musk un controllo senza precedenti sulle infrastrutture, i servizi locali e persino le imposte. Non sorprende che il primo sindaco eletto sia Bobby Peden, vicepresidente di SpaceX, che ha ottenuto la carica senza opposizione. Questo rafforza la percezione di Starbase come una moderna company town, dove il confine tra amministrazione pubblica e gestione aziendale è estremamente sottile.

Incremento dei lanci spaziali annuali

Tra i progetti futuri, si prevede un incremento dei lanci spaziali annuali da 5 a 25, con la possibilità di limitare l’accesso pubblico a strade e spiagge per motivi di sicurezza. Tuttavia, questa concentrazione di potere solleva preoccupazioni significative. Autorità locali e gruppi ambientalisti hanno espresso timori per il potenziale impatto ecologico delle attività di SpaceX. Nel 2024, l’azienda è stata multata per quasi 150.000 dollari a causa dello scarico improprio di acque reflue, una sanzione imposta dalle autorità ambientali federali e statali.