Stanco di spam e truffe? Incogni ti protegge con uno sconto del 55%

Gli strumenti che si occupano di privacy e sicurezza informatica sono accomunati dal contrastare una minaccia in arrivo o dal rimuoverla quando ha raggiunto un dispositivo. Ma cosa fare quando il problema non è legato a un virus, a un trojan o a un’altra realtà di questo tipo? Molti dei problemi legati alle privacy e alla sicurezza, come le chiamate di telemarketing, le e-mail spam e le truffe telefoniche, arrivano dalla presenza dei nostri dati sul web. Per questi non c’è antivirus che tenga, l’unica soluzione è affidarsi a Incogni.

Elimina tutti i tuoi dati online

Incogni si distingue per il suo approccio innovativo: invece di bloccare le comunicazioni indesiderate, agisce alla radice del problema, richiedendo attivamente la rimozione delle informazioni personali dai database dei data broker. Questo processo, normalmente lungo e complesso se affrontato individualmente, viene gestito in modo automatico e continuo, garantendo risultati concreti nel giro di poche settimane.

Una volta attivato Incogni l’effetto è immediato: drastica riduzione delle chiamate di telemarketing, diminuzione delle e-mail promozionali indesiderate e, soprattutto, minor rischio di cadere vittima di truffe e tentativi di phishing. Innescando un circolo virtuoso costante e continuo, Incogni migliora significativamente la propria tranquillità quotidiana riducendo i fastidi e i rischi di furti d’identità e altre attività pericolose. Una volta che i dati sono stati rimossi, non potranno più essere utilizzati per campagne di profilazione, attività di telemarketing e tentativi di frode.

Inoltre il servizio di Incogni è completamente automatizzato e opera in background, senza richiedere alcun tipo di intervento. Grazie ai report che Incogni invia regolarmente è possibile monitorare lo stato delle richieste di rimozione e di visualizzare i progressi ottenuti nel tempo.

Incogni è uno strumento professionale ed efficace che restituisce immediatamente il controllo sulla propria privacy. È in promozione con il 55% di sconto sul piano annuale per iniziare da subito a eliminare tutti i dati presenti sul web.

