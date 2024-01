Stampante fotografica portatile Kodak a un PREZZO SPECIALE su Amazon

La stampante fotografica portatile Kodak Mini 3 Retro oggi è in offerta a un prezzo davvero interessante: su Amazon è possibile acquistarla a 124,99€ invece che a 164,99€, grazie allo sconto del 24%. E se non vuoi pagarla tutta in una volta, è possibile usufruire del pagamento rateale con Cofidis, grazie alla collaborazione con Amazon (puoi scegliere questa opzione direttamente al check-out). Ecco il link all’offerta.

Kodak Mini 3 Retro è tra le migliori stampanti fotografiche in vendita sul mercato in questo momento. Tra le principali caratteristiche troviamo la tecnologia 4Pass che offre una migliore qualità delle immagini, l'applicazione Kodak Photo Printer per stampare ovunque ti trovi e la possibilità di stampare o meno senza bordo.

Stampante fotografica portatile Kodak in offerta a 124,99€ su Amazon

Tra tutte le cose già menzionate qui sopra, non abbiamo ancora detto che la Mini 3 Retro di Kodak è la soluzione più economica per stampare da casa, con l'opportunità di risparmiare fino al 50% acquando il pacchetto che include sia la stampante che la carta.

Economia che stavolta non fa rima con prodotto di qualità inferiore, dato che la tecnologia 4Pass assicura foto impeccabili dopo pochi istanti. Kodak promette che le foto stampate durino oltre 100 anni!

Un altro elemento da sottolineare è la possibilità di scegliere se stampare con o senza bordo. La scelta dipende fondamentalmente da due fattori: tempo e dimensioni. Se vuoi foto che durino il più a lungo possibile, allora scegli l'opzione con il bordo. Se invece preferisci avere foto più grandi, seleziona l'opzione senza bordo.

La stampante fotografica portatile Kodak Mini 3 Retro è in vendita a soli 124,99€ su amazon.it. Acquistandola entro la fine della giornata di oggi, arriverà a casa tua la prossima settimana.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.