Ottieni 3 mesi gratis di Apple Arcade con questo trucco

Se in passato gli smartphone da gaming si contavano sulle dita di una mano, oggi la situazione è un po' diversa. Vero, sono ancora pochi i device che regalano emozioni agli appassionati di gaming, ma la novità più significativa è che tra questi ora ci sono anche gli iPhone di nuova generazione, grazie a processori potentissimi e un display ultra-godibile.

E c'è anche un altro motivo che spinge sempre più appassionati di gaming a scegliere iPhone: la nuova piattaforma streaming Apple Arcade, con cui è possibile giocare senza acquisti in-app e senza banner pubblicitari a oltre 200 titoli, con un catalogo in continuo aggiornamento. Lo sapevi che puoi ottenere 3 mesi gratis? Di seguito ti spieghiamo come fare, se invece hai fretta clicca direttamente il bottone qui sotto.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade

Per riscattare un periodo di prova di tre mesi gratis di Apple Arcade è necessario acquistare un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Dopo sarà sufficiente accendere il dispositivo, effettuare l'accesso al proprio ID Apple, aprire l'App Store e lanciare l'app Apple Arcade: trascorsi pochi secondi comparirà il banner che invita a riscattare l'offerta.

Non è nell'ordine delle tue idee comprare uno dei dispositivi Apple citati qui sopra? In questo caso, puoi ugualmente ottenere una prova gratuita del servizio, solo che anziché avere 3 mesi gratis potrai beneficiarne di uno soltanto. Per visualizzare l'offerta a te dedicata basterà andare su questa pagina di Apple Arcade e premere sul pulsante Prova gratis. Inoltre, sei idoneo alla promozione in corso anche se completi la sottoscrizione di Apple One, il piano di abbonamento di Apple che include la galassia dei servizi della casa di Cupertino.

