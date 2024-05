Ascolta la tua musica preferita gratis per 6 mesi con Apple Music

L'ultimo Eurovision Song Contest non sarà ricordato soltanto per le polemiche, ma anche per l'inaspettata qualità della maggior parte della canzoni, una novità forse passata troppo in sordina a favore di altre questioni che non c'entrano niente con la musica. E Angelina Mango non avrà vinto, vero, ma la sua "noia" è contagiosa, così come il pezzo che ha vinto è destinato a restare a lungo.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti quantomeno per una nuova playlist, o comunque per scoprire i migliori pezzi che da qui alla prossima estate saranno ballati sulle spiagge e in discoteca. Per avere tutto sotto controllo, da oggi e fino a novembre inoltrato, puoi approfittare della nuova offerta che ha per protagonista Apple Music, il servizio streaming musicale di Apple: di seguito ti spieghiamo come riscattare il periodo di prova gratuito di 6 mesi.

Come ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

Per ottenere 6 mesi gratis di Apple Music occorre acquistare un nuovo iPhone, AirPods, HomePod o prodotti Beats idonei all'iniziativa. Nel dettaglio, ecco tutti i modelli con cui è possibile riscattare il periodo di prova:

iPhone: tutti i modelli

AirPods: gli AirPods di seconda e terza generazione, oppure gli AirPods o in alternativa gli AirPods Max

HomePod: lo speaker HomePod, oppure HomePod Mini

Beats: i modelli che danno diritto a riscattare l'offerta sono Beats Studio Pro, Beats Studio Buds +, Beats Fit Pro, Beats Solo Pro, Powerbeats Pro, Beats Studio Buds

Se ad esempio vuoi attivare il periodo di prova dal nuovo iPhone, accedi al tuo ID Apple con le credenziali che conosci, dopodiché apri l'App Store e seleziona l'app Apple Music: dopo pochi istanti comparirà il messaggio con l'offerta da riscattare, ti basterà premere su Ottieni 6 mesi gratis.

Collegati a questa pagina di Apple Music per riscattare subito la tua offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.