Scopri Apple TV+: 3 mesi gratis per i nuovi clienti con questo trucco

Hai appena acquistato un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV? Apple TV+ ha una sorpresa speciale per te! Ecco come ottenere tre mesi di streaming illimitato con il servizio di streaming che sta rivoluzionando il modo di guardare film e serie TV.

Come funziona l’offerta di Apple TV+

La promozione offre tre mesi completamente gratuiti per nuovi clienti e chi acquista un nuovo dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac o Apple TV) entro il 30 giugno 2024. In alternativa, puoi avere una prova gratuita di 7 giorni creando un nuovo account.

Come detto l'offerta è valida fino al 30 giugno 2024 e potrebbe essere prorogata, ma non è disponibile per chi ha già un abbonamento e non è cumulabile con altre promozioni in corso. Per attivare l'offerta, assicurati che il tuo dispositivo sia aggiornato all'ultima versione di iOS, iPadOS, macOS o tvOS e attivala dall'app Apple TV entro tre mesi dalla configurazione del nuovo dispositivo, accedendo con il tuo ID Apple sul nuovo dispositivo.

Sia che tu abbia ottenuto il periodo gratis di 3 mesi o la prova di 7 giorni, l'offerta si trasforma automaticamente in un abbonamento da 9,99 € al mese al termine del periodo gratuito, ma puoi disdirlo in qualsiasi momento dalle Impostazioni, almeno un giorno prima della data di rinnovo mensile. Attenzione a non disdire durante il periodo di prova gratuita altrimenti perderai immediatamente l'accesso a Apple TV+ e al periodo di prova rimanente, che non può essere riattivato.

Se stai valutando di acquistare un nuovo dispositivo Apple, non perdere questa opportunità unica di immergerti nel mondo di Apple TV+ e scoprire le migliori serie TV e film originali. Visita il sito ufficiale per scoprire tutti i contenuti del catalogo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.