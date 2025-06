Stai pagando troppo per luce e gas? Con Sorgenia hai uno sconto di benvenuto fino a 150€

Stai cercando un’offerta luce e gas davvero conveniente, chiara e sostenibile? Con Sorgenia puoi avere molto di più: energia 100% green, gestione digitale completa e uno sconto di benvenuto fino a 150 euro. Calcola subito il tuo preventivo online, senza impegno!

Sorgenia: due offerte per te

L’offerta di Sorgenia si articola principalmente in due proposte: Next Energy 24 e Next Energy Sunlight.

Next Energy 24 è la soluzione ideale per chi desidera bloccare il prezzo della materia prima per 24 mesi, evitando così le oscillazioni del mercato. Il prezzo dell’energia elettrica è fissato a 0,129 €/kWh, mentre quello del gas a 0,49 €/Smc. Il servizio commerciale annuale ammonta a 79,8 euro per la luce e a 91,2 euro per il gas. Questa offerta prevede uno sconto di benvenuto fino a 50 euro ed è particolarmente adatta a chi cerca stabilità nella gestione dei costi domestici.

Next Energy Sunlight, invece, è pensata per chi preferisce un’offerta a prezzo indicizzato, con tariffe che seguono l’andamento del mercato. Il prezzo della luce è calcolato sul valore PUN dell’energia, con un contributo di 0,006 €/kWh per il primo anno e di 0,03 €/kWh dal secondo. Per il gas, l’indice di riferimento è il PSV, con un contributo pari a 0,09 €/Smc nel primo anno e 0,15 €/Smc dal secondo. Il servizio commerciale annuale è di 79,8 euro per la luce e di 85,5 euro per il gas. In questo caso, lo sconto di benvenuto può arrivare fino a 60 euro.

Entrambe le offerte garantiscono la fornitura di energia elettrica interamente prodotta da fonti rinnovabili situate in Italia, nel rispetto dell’ambiente e con garanzia d’origine certificata.

Gestisci tutto online, senza fare nulla

Un ulteriore punto di forza di Sorgenia è la gestione completamente digitale. Puoi attivare l’offerta, gestire le bollette, monitorare i consumi e controllare la spesa tutto online, in modo semplice e veloce. Non sono previste spese di attivazione né costi di cauzione nel caso di cambio fornitore. Inoltre, Sorgenia propone la possibilità di abbinare anche la connessione Fibra.

Con offerte a prezzo fisso o indicizzato, energia 100% rinnovabile, nessun costo nascosto e sconti di benvenuto fino a 150 euro, è il momento giusto per fare il cambio con Sorgenia: calcola subito il tuo preventivo online! in pochi clic e scopri quanto puoi risparmiare davvero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.