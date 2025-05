Stagewise integra gli agenti AI negli IDE

Stagewise è un progetto open source pensato per potenziare lo sviluppo front-end grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale. Il suo obiettivo principale è quello di rivoluzionare il modo in cui gli sviluppatori interagiscono con gli agenti AI nei loro editor di codice e rendere più semplice e immediata la collaborazione tra esseri umani e strumenti AI. Il cuore del progetto è rappresentato da una toolbar integrata nel browser che consente di selezionare elementi dell'interfaccia utente, aggiungere commenti e lasciare che l'agente AI si occupi delle modifiche necessarie al codice.

La toolbar di Stagewise

La toolbar del progetto non solo si integra con i principali framework frontend come React, Next.js, Vue e Nuxt, invia anche informazioni dettagliate agli agenti AI. Quando un elemento del DOM viene selezionato, essa fornisce screenshot e metadati in modo che l'intelligenza artificiale disponga di un contesto preciso per poter suggerire o effettuare dei cambiamenti mirati.

Una delle funzionalità più interessanti riguarda la possibilità inserire commenti in tempo reale direttamente sugli elementi della UI. Questa modalità favorisce la comunicazione tra i membri di un team e tra sviluppatori e agenti AI ottimizzando il flusso di lavoro. Stagewise offre inoltre la possibilità di personalizzare la sua configurazione in base alle esigenze specifiche di ciascun progetto. Gli utenti possono così adattare facilmente lo strumento al proprio ambiente di sviluppo.

In termini di compatibilità, Stagewise supporta già diversi agenti AI come Cursor dalla versione 0.1 e Windsurf dalla release 0.2, mentre il supporto a GitHub Copilot è attualmente in fase di sviluppo.

Installazione e integrazione nei progetti

Per iniziare ad utilizzare Stagewise è sufficiente installare l'estensione per Visual Studio Code dal marketplace e procedere poi con l'installazione della toolbar tramite Cursor o manualmente con il package npm dedicato. L'integrazione all'interno dei progetti è semplice e prevede l'importazione e l'inizializzazione della toolbar nel file principale dell'applicazione seguendo poi le istruzioni specifiche per il framework scelto.