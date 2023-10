StackOverflow licenzia 1/3 dei dipendenti. Colpa delle AI?

I responsabili di StackOverflow, forse la più nota piattaforma online dedicata alla programmazione, avrebbe deciso di licenziare il 28% della propria forza lavoro. Una scelta per alcuni versi contraddittoria considerando le recenti campagne di reclutamento dell'azienda che fa capo al progetto. È però abbastanza facile intuire che le sue motivazioni vadano ricercate nell'emergere degli assistenti al coding basati sulle AI, come per esempio GitHub Copilot.

Le ragioni dei licenziamenti

Strumenti specialistici a parte, quasi tutti i principali chatbot lanciati negli ultimi mesi sono stai addestrati per l'interazione con i programmatori. ChatGPT, Google Bard e Bing Chat possono essere utilizzati, con una certa prudenza, come validi alleati per la stesura del codice. Davanti alla rivoluzione in atto Prashanth Chandrasekar, CEO del gruppo, non avrebbero trovato per ora altra soluzione se non un significativo ridimensionamento del proprio organico.

A pagarne le conseguenze dovrebbero essere in particolare la divisione go-to-market e il team di supporto. Paradossalmente la prima aveva accolto un buon numero di nuovi assunti, circa il 45% sul totale, nel corso del 2022. Appena un anno fa la forza lavoro della compagnie era praticamente raddoppiata. Questo significa che i cambiamenti portati dalle AI potrebbero essere arrivati del tutto imprevisti.

StackOverflow is laying off 28% of its workforce. This may be the first large layoff directly due to AI:

> people asking ChatGPT instead of StackOverflow

> usage & ad revenue declines

> having to lay people off to stay profitable / survive pic.twitter.com/tUFJ0Sxwk9 — Laura Wendel (@Lauramaywendel) October 16, 2023

A ciò va aggiunto che la decisione di vietare la pubblicazione di risposte create con le AI, anche se soltanto in via temporanea, non ha sicuramente aiutato il progetto. StackOverflow, però, è nato per fornire aiuto a partire dalle interazioni umane e la condivisione di contenuti generati automaticamente ha poco a che fare con la natura della piattaforma.

Il futuro di StackOverflow

Quelle proposte in precedenza sono in buona parte delle ipotesi, perché Chandrasekar non avrebbero fornito delle motivazioni dettagliate riguardo ai licenziamenti. In un apposito comunicato si è fatto riferimento al contenimento dei costi e alla massimizzazione della produttività. A tal proposito è utile ricordare che StackOverflow avrebbe deciso di far pagare l'utilizzo dei propri contenuti per il training degli LLM (Large Language Model).

Il rischio è comunque quello che in futuro possano mancare proprio le risorse per alimentare questo nuovo modello di business.