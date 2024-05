App .NET con Uno

Uno è una piattaforma Open Source che permette di creare applicazioni mobile native, Web application, App Desktop ed embedded App in modo semplice e veloce sfruttando la potenza di .NET. L'utilizzatore ha la possibilità di scegliere il sistema operativo con cui lavorare, l'IDE e il sistema di design a lui più congeniale. Con in più la possibilità di sfruttare il paradigma MVUX (Model-View-Update eXtended).

Uno e MVUX

Con l'MVU (noto anche come "Architettura Elm") il modello rappresenta lo stato dell'applicazione ed è visualizzato tramite view. L'input dell'utente attiva quindi un aggiornamento del modello. MVUX estende MVU con un insieme di strumenti che permettono di definire lo stato di un'App utilizzando modelli immutabili anziché ViewModel mutabili utilizzati in un'applicazione in stile MVVM (Model-View-ViewModel). Ciò consente di sfruttare comunque la capacità di binding dei dati garantita da Uno.

Sviluppare con le IDE più popolari

Uno non richiede di cambiare IDE per lo sviluppo dei propri progetti basati su .NET. È quindi possibile utilizzare Visual Studio così come Visual Studio Code o Rider. La piattaforma, i cui sorgenti sono disponibili su GitHub, consente inoltre di generare codice C# o markup XAML in pochi secondi.

Sono inoltre disponibili centinaia di controlli UI riutilizzabili nella medesima codebase e accessibili tramite WinUI, Windows Community Toolkit o provider di terze parti. Nello stesso modo si possono riutilizzare i componenti personalizzati utilizzati in App sviluppate precedentemente o in altri sistemi di design.

Funzionalità pronte all'uso

Tra i principali punti di forza di Uno vi sono sicuramente decine di funzionalità pronte all'uso per la gestione di pagamenti, clipboard, magnifier, advertising, feature biometriche e password manager. È supportato anche l'Hot Reload (sia con Visual Studio che con Visual Studio Code). Questo significa che gli sviluppatori possono apportare modifiche al codice di un'applicazione direttamente in fase di esecuzione, verificando in tempo reale il loro effetto e senza dover interrompere l'applicazione o ricompilare.

Dal punto di vista degli output Uno è compatibile con Windows 10, 11 e persino su Seven. Sono poi supportati i sistemi macOS e Linux nonché Android e iOS per il mobile.