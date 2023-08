Stack Overflow rivela il traffico perso a causa degli AI Code Assistant

Fino a poche settimane fa, quando si aveva un dubbio in tema di sviluppo o programmazione Stack Overflow rappresentava una delle principali risorse in cui trovare risposte e chiarire i propri dubbi. Ora, con la diffusione di strumenti basati sulla AI, come ChatGPT o GitHub Copilot, e la possibilità di integrarli direttamente nei code editor, quanti utenti hanno abbandonato la nota piattaforma di Stack Exchange?

Le statistiche sul traffico di Stack Overflow

Secondo alcuni analisti, Stack Overflow avrebbe perso tra il 35 e il 50% del traffico in seguito al proliferare degli assistenti al coding associabili ad IDE come Visual Studio Code. Si tratta però delle stime meno ottimistiche. Stando ai dati di SimilarWeb, il calo sarebbe stato invece del 6% al mese a partire da gennaio 2022. Quindi molto prima della comparsa di chatbot come quello di OpenAI o Bing Chat. Il dato peggiore sarebbe stato inoltre quello di marzo, con quasi 14 punti percentuali in meno.

La versione di Stack Overflow

Quali sono stati i commenti dei responsabili di Stack Overflow in proposito? Come ci si potrebbe attendere, le loro dichiarazioni sono state finalizzate a ridimensionare il fenomeno. Nel corso di quest'anno il calo del traffico sarebbe stato pari al 5% rispetto al 2022. Percentuali più elevate sarebbe dovute invece alle modifiche che hanno coinvolto la configurazione di Google Analytics.

Stack Overflow: how much is traffic dropping, and how the moderator “strike” was resolved https://t.co/rn6kY3WsQf — devclass (@d3vclass) August 24, 2023

Insomma, Stack Overflow starebbe effettivamente perdendo utenti ma non nel modo descritto dalle rilevazioni più pessimistiche. Il dato peggiore registrato fino ad ora sarebbe stato tra l'altro quello di aprile 2023, con un decremento del 14%, a poco distanza dal rilascio del modello generativo GPT-4 che è tra l'altro alla base di GitHub Copilot.

Stack Overflow punta su OverflowAI

Come sopravvivere in un mondo che sembra avere sempre meno bisogno di Stack Overflow? Le speranze del sito Web sono ora riposte su OverflowAI. Si tratta naturalmente di una soluzione incentrata sulle AI generative. Essa dovrebbe sfruttare l'immenso database di codice raccolto nel tempo dal servizio per fornire risposte più precise agli sviluppatori.

OverflowAI diventerà parte integrante del motore di ricerca interno di Stack Overflow e verrà fornito anche sotto forma di plugin per l'integrazione negli editor di codice.