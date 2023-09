GitHub Copilot Chat è ora disponibile in versione beta per tutti

Poter programmare utilizzando anche il linguaggio naturale è il sogno di molti sviluppatori (soprattutto di quelli alle prime armi). Tutto ciò potrebbe presto diventare realtà grazie a GitHub Copilot Chat. Dopo il rilascio della prima beta pubblica lo scorso luglio ad un numero ristretto di utenti, GitHub ha adesso esteso questo strumento a tutti gli utenti di GitHub Copilot su Visual Studio e Visual Studio Code. Grazie a questo strumento AI, gli sviluppatori possono programmare rapidamente utilizzando il linguaggio naturale che preferiscono. GitHub Copilot Chat può essere inoltre una grande risorsa anche per apprendere nuovi linguaggi di programmazione, risolvere bug e tanto altro. Gli utenti potranno inoltre suggerire patch di sicurezza per rendere i progetti open source più sicuri e affidabili.

GitHub Copilot Chat: le principali novità in arrivo

Il chatbot AI di GitHub ha un potenziale eccezionale. Come riportato sul blog dell’azienda, GitHub Copilot Chat può suggerire best practice in tempo reale, per permettere agli sviluppatori di ottimizzare i tempi o migliorare le proprie competenze. Inoltre, questo strumento è in grado di analizzare il codice, scomporre i concetti complessi e fornire spiegazioni su frammenti di codice. In caso dovessero presentarsi problemi di sicurezza, Copilot Chat può indicare come risolverli, in modo da ridurre le vulnerabilità rilevate durante le scansioni di sicurezza. Lo stesso vale quando si cerca di eseguire il debug del codice. In questo caso, il chatbot, oltre ai suggerimenti, offre anche metodi alternativi per risolvere il problema.

GitHub Copilot Chat è una vera e propria rivoluzione per il mondo del coding. Grazie all’utilizzo del linguaggio naturale chiunque può approcciarsi alla programmazione in modo semplice e veloce. “Consentendo l’ascesa del linguaggio naturale come nuovo linguaggio di programmazione universale – si legge sul comunicato diffuso da GitHub - democratizzeremo lo sviluppo del software come lo conosciamo, consentendo a ogni sviluppatore di costruire l’innovazione di domani e accelerare il progresso umano oggi”.