Squid Game 2: la nuova stagione senza costi extra con Sky e Netflix

La seconda stagione di Squid Game è finalmente arrivata: dallo scorso 26 dicembre, è disponibile in esclusiva su Netflix. Se ancora non hai un abbonamento e vuoi ottenere il massimo dell'intrattenimento senza costi aggiuntivi, Sky ha lanciato una promozione che include un doppio abbonamento a Sky TV + Netflix a soli 15,90 euro al mese, per i primi 18 mesi, invece di 30 euro. Scopri di più su questa promozione, disponibile soltanto online, e su come attivarla facilmente.

Cosa include la promo Sky e Netflix?

Nei nuovi 7 episodi di Squid Game, Gi-Hun torna al centro della scena con un obiettivo: porre fine ai crudeli giochi che continuano a mietere vittime. È disponibile dal 26 dicembre soltanto su Netflix: puoi guardarla, senza costi aggiuntivi, sottoscrivendo l'offerta Sky & Netflix chiamata "Intrattenimento Plus", che combina l'accesso ai contenuti esclusivi di Sky e Netflix in un unico pacchetto. Comprende:

Sky TV con tutte le produzioni Sky Original, serie, show, documentari e notizie, del valore di 14,90 euro al mese;

con tutte le produzioni Sky Original, serie, show, documentari e notizie, del valore di 14,90 euro al mese; Netflix Piano Base: serie. film, documentari e programmi per bambini in HD, del valore di 9,99 euro al mese.

Tutto questo è disponibile a soli 15,90 euro al mese per 18 mesi, costo di attivazione 19 euro. Poi, al termine del periodo promozionale, l'abbonamento sarà a 30 euro al mese. Incluso nel prezzo anche il decoder Sky Stream, che ti permette di accedere subito ai contenuti: una volta attivato l'abbonamento, puoi iniziare subito a guardare i programmi scaricando l'app Sky Go.

Inoltre, puoi portare Sky Stream ovunque: il decoder è compatto e si collega a qualsiasi TV. Così hai sempre con te un unico hub di intrattenimento. Sky, Netflix, i programmi Rai, Mediaset, La7 e altre app sono tutte accessibili dallo stesso dispositivo.

Come attivare l'offerta Intrattenimento Plus

Attivare il pacchetto Sky & Netflix è semplice e veloce. L’intera procedura può essere completata online. Una volta acquistato, il decoder Sky Stream ti verrà spedito a casa in pochi giorni: basta collegarlo a Internet e sei pronto. Gustati la seconda stagione di Squid Game, e molto altro, con Sky e Netflix, a soli 15,90 euro al mese.

