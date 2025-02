Spyrtacus: spyware italiano nascosto dietro false app WhatsApp

Un nuovo caso di sorveglianza digitale ha sollevato allarme nel mondo della sicurezza informatica. È stato infatti scoperto Spyrtacus, un sofisticato software di spionaggio sviluppato in Italia, capace di infiltrarsi nei dispositivi attraverso applicazioni che imitano famose piattaforme di messaggistica come WhatsApp. Questo malware è progettato per intercettare conversazioni, registrare chiamate e accedere alla fotocamera, rivelandosi un potente strumento di sorveglianza.

Spyrtacus è in grado di colpire i dispositivi Android, raccogliendo una grande quantità di dati sensibili senza che la vittima se ne accorga. Una volta installato, può monitorare i messaggi scambiati su WhatsApp, Telegram e Signal, registrare tutte le chiamate effettuate e ricevute e persino scattare foto o girare video utilizzando la fotocamera del dispositivo infetto. Inoltre, permette di tracciare la posizione geografica in tempo reale, trasformando il telefono in un vero e proprio dispositivo di sorveglianza.

Le indagini hanno portato alla luce che lo sviluppo di Spyrtacus è opera di SIO, un’azienda italiana che avrebbe fornito il software a diverse agenzie governative, incluse alcune procure della Repubblica. Questa rivelazione solleva interrogativi preoccupanti sulla legalità e l’uso etico di strumenti di sorveglianza così invasivi, con il rischio di violazioni della privacy su larga scala.

Come difendersi da questi rischi?

La diffusione di spyware come Spyrtacus rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza individuale, mettendo a rischio i diritti fondamentali dei cittadini. L’impiego di tecnologie simili senza adeguati controlli può avere conseguenze devastanti, esponendo le persone a potenziali abusi e violazioni della loro riservatezza.

Per difendersi da questa tipologia di attacchi informatici, è essenziale adottare misure di autotutela digitale. Installare applicazioni esclusivamente da store ufficiali riduce il rischio di scaricare software malevoli. Mantenere sempre aggiornato il sistema operativo e le app consente di beneficiare delle ultime patch di sicurezza, mentre l’uso di un buon antivirus aiuta a individuare eventuali minacce. Inoltre, è fondamentale evitare di condividere informazioni sensibili con soggetti sconosciuti o su canali non verificati.

La scoperta di Spyrtacus evidenzia l’urgenza di un maggiore controllo sulle tecnologie di sorveglianza e di una regolamentazione chiara per prevenire abusi e violazioni della privacy. La tutela della sicurezza digitale deve essere una priorità sia per le istituzioni che per gli utenti, affinché strumenti di questo tipo non diventino un pericolo per la libertà individuale.