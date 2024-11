Spotify for Authors offre nuovi tool per i creator di audiolibri

Spotify ha annunciato che sta introducendo una nuova serie di strumenti e risorse per autori ed editori di contenuti audiolibri. Il gigante svedese dello streaming sta lanciando una nuova piattaforma chiamata Spotify for Authors, simile a Spotify for Artists e Spotify for Creators. L’azienda in precedenza ha dato il via alla sua sezione audiolibri aggiungendo oltre 200.000 titoli. Inoltre, ha stretto una partnership con Google per migliorare i suoi consigli sui podcast. All'inizio di quest'anno, la funzionalità è stata estesa a più regioni e il catalogo degli audiolibri ora include oltre 300.000 titoli. La nuova piattaforma sta per essere lanciata in tutti i mercati in cui Spotify è disponibile.

Spotify for Authors: i dati analizzabili dagli autori

In un post sul blog, l'azienda ha spiegato a quali strumenti e dati analitici gli autori possono accedere sulla piattaforma come parte dell'accordo. Spotify for Authors offrirà vari strumenti per gli autori, tra cui dati demografici aggregati per età e genere, codici di riscatto per condividere copie royalty-free con superfan e recensori e accesso anticipato ai profili degli autori. Gli autori riceveranno anche delle promo card per creare risorse social professionali per i loro titoli. Per gli editori, la piattaforma si basa sui report sulle royalty offerti in Passport e amplia la gestione del catalogo con maggiori approfondimenti e analisi. Spotify for Authors offrirà agli editori strumenti promozionali per aumentare la propria presenza sulla piattaforma.

Spotify ha affermato che i dati analitici possono aiutare autori ed editori a scoprire quali generi di podcast ascolta il loro pubblico e altri dati demografici. Ciò può aiutarli a comprendere meglio il loro pubblico e a prendere decisioni strategiche per commercializzare i loro audiolibri. Il gigante dello streaming ha in serbo altri strumenti e funzionalità correlati agli audiolibri per il 2025. Spotify sta testando un'esperienza visiva chiamata Follow-Along che mostra illustrazioni, foto e grafici sincronizzati nel tempo come il materiale di supporto nei libri cartacei. L’azienda sta infine sperimentando pagine autore per audiolibri e testando videoclip che danno un'anteprima di cosa c'è dentro un audiolibro.