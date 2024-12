Spotify Car Thing: per alcuni utenti funziona ancora, tutti i dettagli

Car Thing, il dispositivo hardware lanciato da Spotify nel 2021 per migliorare l’esperienza di ascolto in auto, sembrava essere arrivato al capolinea. Pensato per gli utenti Premium senza sistemi di infotainment avanzati, il gadget offriva un’interfaccia touch da 4 pollici, pulsanti fisici e il controllo vocale tramite "Hey Spotify".

Tuttavia, Spotify ha annunciato che dal 9 dicembre 2024 il dispositivo non sarebbe stato più supportato, trasformandolo di fatto in un fermacarte dal valore di 90 dollari. La decisione è stata motivata dalla volontà di concentrarsi su altri progetti e servizi principali.

Inizialmente, Spotify aveva escluso qualsiasi forma di rimborso o sostituzione per chi possedeva il dispositivo, suscitando molte proteste. Di fronte al malcontento degli utenti, l’azienda ha poi modificato la propria posizione, offrendo la possibilità di richiedere un rimborso. Gli utenti sono stati invitati a contattare l’assistenza entro il 14 gennaio 2025 per ottenere informazioni sulle modalità di restituzione.

Una situazione confusa quella di Car Thing: nessuna dichiarazione da parte di Spotify

Ad oggi, però, la situazione è tutt’altro che chiara. Molti utenti hanno segnalato la comparsa di un messaggio di dismissione sui propri Car Thing, con un saluto finale: “Car Thing non è più operativo. Grazie per essere stato con noi. Buoni viaggi.” Alcuni dispositivi sembrano completamente inutilizzabili, mentre altri, soprattutto quelli con aggiornamenti automatici disabilitati, continuano a funzionare parzialmente, anche se con limitazioni, come i pulsanti personalizzati che non rispondono più.

Nel frattempo, su Reddit emergono soluzioni creative per aggirare il blocco. Un utente, conosciuto come "bralma6", ha condiviso una procedura per bypassare la schermata di dismissione: tenere premuti contemporaneamente il tasto indietro, il tasto impostazioni e il primo tasto preselezionato durante l’avvio del dispositivo. Secondo il post, potrebbe essere necessario ripetere il processo più volte prima di avere successo.

La situazione di Car Thing resta quindi confusa. Tra dispositivi ancora funzionanti, utenti che tentano soluzioni fai-da-te e chi cerca di ottenere un rimborso, il futuro del dispositivo sembra più che mai incerto. Spotify, intanto, non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni ufficiali.