Su Disney+ è un aprile ricco di contenuti interessanti

Il mese di aprile si preannuncia ricco di contenuti interessanti per la piattaforma streaming Disney+. Sono tante le novità attese, due su tutte il debutto della serie Dying For Sex, con protagonista l'attrice Michelle Williams, e la seconda stagione di Andor, la serie live action ambientata nell'universo di Guerre stellari.

Per guardare questi titoli, più tutti gli altri già disponibili in catalogo e quelli che arriveranno, occorre iscriversi al servizio. Il piano più economico è Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese: non vi sono vincoli da sostenere e l'accesso alla piattaforma è completo. Per completare l'iscrizione è sufficiente collegarsi a questa pagina di Disney+.

Le novità più interessanti di Disney+ ad aprile 2025

Andando in ordine di uscita, il primo titolo è Dying For Sex, la miniserie con protagonista Michelle Williams nel ruolo di una donna malata di cancro, che decide di lasciare il marito per esplorare liberamente la sua sessualità. La serie diretta da Shannon Murphy, Chris Teague e Leslye Headland debutterà venerdì 4 aprile.

Un altro titolo interessante The Stolen Girl, un thriller intenso con al centro della storia Elisa (Denise Gough), madre di due bambini. Tutto inizia da un'innocente richiesta della figlia di 9 anni, Lucia, di andare a dormire dalla sua nuova migliore amica, Josie: Elisa le concede il permesso, rassicurata dalla madre dell'altra bambina, Rebecca (Holliday Grainger), senza immaginare neanche lontanamente che da lì a qualche ora vivrà uno dei peggiori incubi di ogni genitore. La serie originale sarà disponibile a partire dal 18 aprile.

Da non perdere, infine, i nuovi episodi di Andor, la serie televisiva live action prequel del film spin-off Rogue One arrivata alla sua seconda stagione. Questo nuovo e ultimo capitolo si svolge poco prima dell'inizio della guerra, con Cassian (Diego Luna) che diventa un personaggio chiave dell'Alleanza Ribelle. La seconda stagione uscirà il prossimo 23 aprile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.