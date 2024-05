Spotify spegne Car Thing: addio all'accessorio per auto

Spotify ha recentemente annunciato la cessazione definitiva del suo accessorio per auto, Car Thing, entro la fine del 2024. La notizia, comunicata via email ai proprietari di Car Thing, informa che il servizio sarà disattivato a partire dal 9 dicembre 2024. Questa decisione segna la fine di un breve esperimento nel campo dell'hardware per l'azienda leader nello streaming musicale.

Car Thing, lanciato con grandi aspettative nell'aprile 2021, era stato inizialmente reso disponibile su invito e successivamente con una lista d'attesa pubblica. L'obiettivo di Spotify era offrire un’esperienza di ascolto semplificata e dedicata alla guida, con comandi vocali e un’interfaccia intuitiva. Tuttavia, nonostante l'ambiziosa visione, il prodotto non ha mai davvero decollato.

Uno dei principali ostacoli al successo di Car Thing è stato il suo prezzo di 90 dollari, considerato eccessivo per un dispositivo che, nella pratica, fungeva principalmente da telecomando avanzato per l'app Spotify sul telefono.

Gli utenti abbonati non riceveranno alcun rimborso da Spotify

Le funzionalità limitate non hanno aiutato a giustificare il costo agli occhi dei consumatori. Di conseguenza, la produzione è stata interrotta dopo soli cinque mesi dal lancio pubblico, nel febbraio 2022. La decisione di Spotify di spegnere definitivamente Car Thing ha suscitato notevole delusione tra i possessori dell'accessorio.

Questi utenti non riceveranno alcun rimborso o credito per l'abbonamento, una scelta che ha accentuato il malcontento. Inoltre, Spotify non ha mostrato alcuna intenzione di rendere open-source il software del dispositivo, condannandolo così all’obsolescenza totale.

Nella FAQ ufficiale, Spotify ha giustificato la decisione come parte di una strategia di "razionalizzazione delle offerte di prodotti", con l'obiettivo di concentrarsi su "nuove funzionalità e miglioramenti" per la sua app di streaming. L'epilogo di Car Thing rappresenta un fallimento per il primo tentativo di Spotify di entrare nel mercato dell'hardware, ma l'azienda sembra aver imparato la lezione e intende ora focalizzarsi sul suo core business: il servizio di streaming musicale.