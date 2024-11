Spider-Man 2: esclusiva PS5, prezzo CHOC per il Black Friday

Spider-Man 2 è una delle esclusive PS5 più apprezzate e oggi, su Amazon, in occasione del Black Friday 2024, viene messo in offerta con uno sconto extra large del 41% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 47€.

Offertissima Black Friday: Spider-Man 2 al 41% di sconto!

Marvel’s Spider-Man 2 per PS5 segna il ritorno degli iconici supereroi Peter Parker e Miles Morales in una nuova avventura emozionante e ricca di azione. Il gioco, sviluppato da Insomniac Games, continua il franchise acclamato dalla critica, portando il gameplay e la narrazione a nuovi livelli.

In questa avventura mozzafiato, puoi immergerti nella New York di Marvel come mai prima d’ora. Grazie alle nuove Ali di ragnatela, muoversi per la città diventa un’esperienza fluida e dinamica, permettendoti di lanciarti, saltare e planare tra i grattacieli con velocità e stile. Alterna rapidamente tra Peter Parker e Miles Morales per vivere due storie uniche, ciascuna con i propri poteri e abilità straordinarie.

Il pericolo questa volta arriva dal temibile Venom, che minaccia non solo la vita dei due Spider-Man, ma anche quella delle persone a loro care e dell’intera città. La trama promette momenti di forte intensità emotiva e decisioni cruciali che metteranno alla prova il legame tra i due protagonisti.

Con la potenza della PS5, il gioco offre una grafica mozzafiato, tempi di caricamento ridotti e un’esperienza immersiva grazie al feedback aptico del controller DualSense. Ogni movimento, combattimento e interazione risulta incredibilmente realistico.

