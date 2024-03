Speaker Xiaomi ad un PREZZO SCONTATISSIMO su Amazon

Xiaomi è un'azienda che fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 30% sullo speaker Xiaomi che viene venduto al costo finale e totale di 34,99€.

Maxi sconto attivo sullo Speaker Xiaomi

L'ultimo gioiello tecnologico di Xiaomi, lo speaker con display a LED, è solo un compagno multifunzionale che trasforma le tue giornate. Con la possibilità di impostare la sveglia con le tue canzoni preferite, gli artisti che ami o i generi musicali che ti ispirano, ogni mattina inizierai la giornata con la giusta carica emotiva.

Dotato di Assistente Google integrato, questo smart speaker diventa il centro del tuo mondo domestico intelligente. Grazie ai comandi vocali, puoi gestire la riproduzione musicale, controllare il meteo, rimanere aggiornato sulle ultime notizie e regolare il volume con semplicità e praticità.

La vera rivoluzione avviene grazie al modulo trasmettitore IR integrato, che in combinazione con l'Assistente Google, ti consente di controllare con la voce anche i tuoi elettrodomestici tradizionali. Con una maggiore capacità, un cono a 360° e un'innovativa struttura interna, l'altoparlante offre un suono ricco e nitido, creando un campo sonoro perfettamente bilanciato da ogni angolazione.

La connettività avanzata permette di collegare due dispositivi dello stesso modello per creare uno stereo coinvolgente. Inoltre, la possibilità di collegare più Smart Speaker consente una riproduzione sincronizzata in tutta la casa, perfino durante le chiamate in vivavoce con Google Duo. Con il nuovo Speaker Xiaomi, dunque, la tua giornata inizia con la musica giusta e continua con un controllo vocale completo su ogni aspetto della tua casa intelligente, tutto racchiuso in un design elegante e moderno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.