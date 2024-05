Spazio cloud tuo per sempre: i prezzi di Internxt sono pazzeschi

Usare uno spazio cloud tuo per sempre per archiviare i file più preziosi in sicurezza oggi è possibile grazie a Internxt. Un comfort che ti libera dalle vecchie chiavette USB e dagli hard disk esterni, che garantisce accesso a vita, purché ci sia una connessione Internet.

Ormai è chiaro che questo tipo di servizio sta entrando a far parte della vita quotidiana di tutti noi. Google Foto e iOS Foto, ad esempio, salvano automaticamente le nostre immagini online, liberando memoria interna.

Tutto questo è sicuramente fantastico, ma poi c'è il dilemma dello spazio disponibile. Esaurire rapidamente i Giga e dover sottoscrivere abbonamenti mensili non sempre economici non è il massimo. Fortunatamente, Internxt sta rivoluzionando il mercato con un’offerta che non può passare inosservata. Scopriamola.

Spazio cloud tuo per sempre con Internxt: sicurezza e convenienza alla portata di tutti

Internxt, un servizio che abbiamo già testato con soddisfazione, è disponibile sia da browser sia attraverso app per vari dispositivi. L'interfaccia è intuitiva e perfetta anche per i più disordinati grazie a una funzione di ricerca pratica ed efficace.

Uno dei suoi punti di forza è l’attenzione alla privacy e sicurezza. Adotta infatti un approccio zero-knowledge, il che significa che i file caricati vengono crittografati con l’infrastruttura AES-256 CTR prima ancora di raggiungere il server. Solo l’utente possiede la chiave di decriptazione, quindi anche in caso di attacco hacker, i dati rimarranno inviolati. Non manca ovviamente l'autenticazione a due fattori, ormai un must.

La chicca? La licenza a vita. Basta rinnovi annuali e costi ricorrenti. Con l'offerta lifetime, puoi scegliere tra vari piani a prezzi stracciati:

2TB a 499€.

5TB a 999€.

10TB a 1.999€.

Questa offerta è una manna dal cielo se vuoi dire addio all’ansia di non avere spazio sufficiente per backup, archiviazione di dati o foto importanti. La comodità dello spazio cloud tuo per sempre è proprio questa.

