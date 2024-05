Spazio cloud crittografato a prova di hacker con pCloud (nuova offerta)

Affidarsi a spazi cloud gratuiti non è quasi mai una buona idea, in particolare se si ha l'esigenza di conservare file importanti di lavoro o ricordi a cui si è molto legati, come può essere il video del proprio cane che ha appena imparato a salire le scale. Questo perché non solo lo spazio non è mai sufficiente, ma soprattutto per una questione di privacy e sicurezza, dal momento che si corre il serio rischio di perdere i documenti più preziosi.

Per risolvere il problema è opportuno fare affidamento invece su un servizio cloud crittografato, in grado di proteggere al meglio i dati in esso contenuti da hacker e semplici utenti curiosi. Una delle migliori soluzioni in questo senso è quella offerta da pCloud, che in occasione della Festa della Repubblica italiana sta offrendo i suoi piani a vita a partire da 139 euro (pagamento unico).

I piani a vita di pCloud in offerta da 139 euro

La sicurezza dei file conservati nello spazio cloud offerto da pCloud è garantita dall'utilizzo del protocollo TLS/SSL, che entra in azione non appena l'utente trasferisce uno o più file dal proprio dispositivo ai server di pCloud. Un altro importante dettaglio da prendere in considerazione è il servizio backup, disponibile per tutte le principali piattaforme oggi in uso, tra cui Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos.

Un ulteriore punto di forza è l'accesso e la sincronizzazione dei file su ogni tipo di dispositivo, indipendentemente dalla propria posizione. Al momento pCloud è compatibile con i PC Windows, i Mac, i device Android e i dispositivi iOS.

Le offerte sui piani a vita consentono di risparmiare fino al 54%, con prezzi a partire da 139 euro per il piano Premium da 500 GB.

