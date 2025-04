Spazio cloud a vita? Con pCloud ora lo prendi a un prezzo irripetibile

Quello che oggi forse non ti appare come un problema urgente (avere uno spazio di archiviazione in cloud capiente e sempre accessibile) diventa tale ogni giorno che passa. Aumenta infatti regolarmente il numero e il peso dei file che abbiamo salvato sullo smartphone e sul PC e che inevitabilmente dobbiamo o spostare o eliminare. Dovendo scegliere, la soluzione proposta da pCloud rappresenta un’opportunità davvero per molti aspetti irripetibile. Con pCloud, infatti, puoi avere fino a 10 TB di spazio in cloud con accesso a vita senza abbonamenti, a un prezzo mai visto prima. Scopri tutti i piani disponibili e approfitta delle offerte.

La soluzione definitiva per l'archiviazione dei tuoi dati

Dal punto di vista economico scegliere pCloud consente di risparmiare potenzialmente diverse centinaia di euro. Mentre i principali servizi cloud richiedono abbonamenti mensili che si traducono in centinaia di euro all'anno, infatti, la soluzione a vita di pCloud permette di ammortizzare la spesa in un periodo sorprendentemente breve. In 18-24 mesi si ripaga il costo di un abbonamento e dopo questo breve periodo, lo spazio cloud diventa essenzialmente gratuito per sempre.

Oltre alla convenienza economica c’è il grande vantaggio pratico di un servizio estremamente competitivo e ricco di funzionalità utili. I piani pCloud, infatti, includono la crittografia TLS/SSL per tutti i file durante il trasferimento, la creazione di copie di ogni file sul almeno tre server diversi e una tecnologia orientata alla sicurezza più rigorosa.

Inoltre i piani pCloud si contraddistinguono per una serie di funzionalità estremamente intressanti. Dalla sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi (Windows, macOS, Linux, iOS, Android) ai backup automatici passando per il player audio e video integrato per riprodurre i contenuti direttamente dal cloud e la condivisione dei file con link personalizzabili e scadenza programmabile.

Tutto questo senza mai dover rinnovare un abbonamento o preoccuparti di aumenti di prezzo futuri. Passa ora a pCloud per avere uno spazio di archiviazione sempre accessibile con un’offerta economica irripetibile.

