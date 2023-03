Spazio a vita o abbonamento? Risolto il "dilemma" pCloud

È noto che pCloud rappresenti una delle scelte più interessanti sul mercato dei servizi di cloud storage, poiché offre ai suoi utenti la possibilità di acquistare uno spazio cloud a vita. Questa opzione è particolarmente apprezzata dal pubblico grazie alla convenienza dei prezzi, che vanno da 199 euro per 500 GB a 1.190 euro per il piano da 10 TB di spazio, passando per i 399 euro per 2 TB. Tuttavia, prima di accettare qualsiasi condizione, è importante valutare i reali vantaggi di un'opzione di cloud storage a vita rispetto all'abbonamento. E il dubbio resta: meglio uno spazio lifetime oppure un abbonamento?

Svelato il "dilemma" pCloud

I piani di abbonamento mensili possono essere indubbiamente vantaggiosi per qualcuno, ma è importante valutare attentamente i costi a lungo termine e l'impegno richiesto. D'altra parte, i prodotti a vita offrono una soluzione di investimento unica che garantisce controllo totale di quanto speso e tranquillità all'utente. Se sei ancora indeciso, ecco quattro motivi per cui un piano a vita può essere conveniente:

Risparmio a lungo termine: i prodotti a vita permettono di effettuare un unico pagamento, evitando così il rischio di dover affrontare costi di abbonamento ricorrenti che possono accumularsi nel tempo. Questo può comportare un risparmio significativo nel lungo periodo; Più vantaggi: i prodotti a vita spesso offrono molte funzionalità e vantaggi che non sono disponibili con i prodotti a pagamento basati su abbonamento. Ad esempio, un prodotto a vita può includere aggiornamenti e nuove funzionalità, mentre un prodotto basato su abbonamento potrebbe non fornirle; Nessun impegno: con un prodotto a vita, non ci si deve impegnare in un abbonamento a lungo termine. Si può acquistare il prodotto e utilizzarlo per tutto il tempo desiderato, senza la pressione di dover continuare a utilizzarlo come accade con un abbonamento; Tranquillità: investire in un prodotto a vita significa avere accesso per sempre. È importante fare le proprie ricerche e assicurarsi che il prodotto a vita sia adatto alle proprie esigenze, ma i prodotti a vita sono sicuramente un'opzione conveniente da considerare.

Perché considerare pCloud per il tuo piano cloud a vita

pCloud è un'azienda svizzera, fondata nel 2013, che ha rapidamente conquistato il mercato diventando un leader del settore. Ciò che rende pCloud un'azienda così unica è la sua integrazione con il maggior numero possibile di dispositivi e la sua interfaccia user-friendly, che lo rendono facile da usare anche per gli utenti meno esperti di tecnologia. Una volta caricati i file sul cloud, essi saranno sincronizzati simultaneamente su tutti i dispositivi, consentendo l'accesso a documenti, foto, video e audio in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.

Ma non è solo la facilità d'uso che rende pCloud così attraente. La gestione dei contenuti caricati è un'altra caratteristica distintiva dell'azienda, offrendo il pieno controllo su ogni azione compiuta. Grazie alla funzione di ricerca, è possibile trovare facilmente qualsiasi file necessario, e in caso di bisogno di ripristinare una versione precedente di un documento, ciò può essere fatto in un istante. Inoltre, pCloud consente di condividere facilmente qualsiasi tipo di file, utilizzando cartelle condivise, link diretti o richieste di file. Per quanto riguarda la sicurezza, pCloud utilizza certificati TLS/SSL su ogni file prima del trasferimento dal dispositivo al server e crittografia 256-bit AES, garantendo la massima protezione dei dati.

Grazie a questa promozione, sarà possibile accedere ad uno sconto fino all'80% rispetto al prezzo di listino. Il piano da 500 GB è disponibile al prezzo di soli 199 euro (invece di 570 euro), il piano da 2 TB a soli 399 euro (anziché 1.150 euro) e il piano da 10 TB a 1.190 euro. Tutti i prezzi sono da intendersi una tantum: pCloud non richiede abbonamenti o costi nascosti extra, garantendo così un'esperienza di cloud storage personale senza sorprese sgradite, e ad un prezzo molto conveniente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.